Ликвидирован бушевавший 5 дней пожар в Коргалжынском заповеднике

Фото пресс-службы МЧС РК

В ДЧС Акмолинской области сообщили о ликвидации пожара в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник", передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 150 га.

"Пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, также с заболоченной местностью. В связи с затруднением прохождения пожарной техники тушение было осуществлено с воздуха. Наземными силами и средствами производилось окарауливание для недопущения распространения огня на степной массив", - говорится в информации.

В ликвидации были задействованы 23 единицы техники и 78 человек с государственного национального парка, ДЧС Акмолинской области и ДЧС Астаны. Также двумя вертолетами МИ-8 АО "Казавиаспас" было сброшено более 600 тонн воды.

Напомним, 14 июня загорелся камыш в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник". На месте был развернут оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника ДЧС Нурлана Атыгаева.