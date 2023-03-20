Ликвидности достаточно

Национальный банк прокомментировал ослабление тенге на фоне проблем в банковской системе США и Европы и подал сигнал рынку о возможности применения механизма интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Ранее уже сообщалось, что 10–12 марта в США было объявлено о закрытии двух банков, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank. В связи с этим на мировых финансовых рынках наблюдаются всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к рис­ку, вызванные опасениями по поводу надежности банковского сектора в США и Еврозоне.

Риски влияния локального кризиса в США на банки Еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. ЦБ Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке.

«В последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке. Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73–74 доллара за баррель. Вместе с тем влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно», – говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк также подчеркнул, что сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для обеспечения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного образования курса, не ограничивая разумной волатильности тенге.

«В случае необходимости такие интервенции будут произведены, и соответствующая информация доведена через средства массовой информации», – резюмировали в Нацбанке.