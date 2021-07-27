Фото: yandex.com
Интернет-ресурс «Linkedin» заблокирован в Казахстане за ряд нарушений, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.
"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе «Linkedin» был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами. Размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и внутренним правилам интернет-ресурса «Linkedin». В Пользовательском соглашении «Linkedin» указано, что «размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам», - проинформировали в пресс-службе.
Более того, в Правилах размещения рекламы интернет-ресурса «Linkedin» содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр.
"В этой связи, по фактам выявленных министерством нарушений, в соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», в адрес администрации интернет-ресурса «Linkedin» было направлено уведомление с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер по удалению соответствующих материалов. Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса «Linkedin» мер по устранению нарушений принято не было. В этой связи, министерство приняло меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона «О связи», - сообщили в МИОР.
При этом, добавили в министерстве, в случае устранения интернет-ресурсом «Linkedin» нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен.