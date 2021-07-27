Linkedin заблокировали за нарушения в Казахстане

Общество
2556
Фото: yandex.com
Интернет-ресурс «Linkedin» заблокирован в Казахстане за ряд нарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе «Linkedin» был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами. Размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и внутренним правилам интернет-ресурса «Linkedin». В Пользовательском соглашении «Linkedin» указано, что «размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам», - проинформировали в пресс-службе.

Более того, в Правилах размещения рекламы интернет-ресурса «Linkedin» содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр.

"В этой связи, по фактам выявленных министерством нарушений, в соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», в адрес администрации интернет-ресурса «Linkedin» было направлено уведомление с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер по удалению соответствующих материалов. Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса «Linkedin» мер по устранению нарушений принято не было. В этой связи, министерство приняло меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона «О связи», - сообщили в МИОР.

При этом, добавили в министерстве, в случае устранения интернет-ресурсом «Linkedin» нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен.

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Зайсанском районе построят водохранилище
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Азарт, мастерство и гармония
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Повышая правовую грамотность населения
Придать диалогу стратегическую направленность
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

На сцене и в жизни – вместе
При ЧС помогут добровольцы
В Атырау набирает популярность экологический хакатон
Лавины взяли под цифровой контроль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]