Ломать барьеры на пути к знаниям

Разговор с Саятом Нурлы, руководителем цифрового проекта, предназначенного для образовательных центров, компаний и бизнесменов, начался с обсуждения его экономической эффективности. По его словам, сфера дистанционного образования все больше набирает обороты в мире, став наиболее востребованной в период пандемии. Согласно статистике спрос на услуги онлайн-образования за последние два года вырос на 10%. Это направление бизнеса динамично развивается и в Казахстане, так как онлайн ничем не уступает офлайн-обучению.

Будучи студентом КазНУ им. аль-Фараби, Саят вместе с младшим братом Саматом запустили ряд проектов, создав в том числе и компанию по брендингу. Это стало для них не только материальным подспорьем, но и помогло получить определенный предпринимательский опыт. Прежде чем открыть образовательный центр, Саят успел поработать в корпоративном секторе в качестве маркетолога в одной из крупных IТ-компаний Черногории. Несмот­ря на успешную карьеру, он все же решил вернуться на родину.

С началом пандемии пришлось перейти в ZOOM, но лимитированный функционал приложения братьев не устраивал, а на рынке нужную платформу найти не мог­ли. В этот момент они и решили создать собственный продукт. Правда, свободных средств было недостаточно. И тогда младший брат и партнер Саята предложил обратиться в центр предпринимательства Qoldaý.

– Мы даже не представляли, каким образом осуществляется государственная поддержка. Специалисты проконсультировали нас и помогли бесплатно составить бизнес-план, за что я очень благодарен. Мы выиграли безвозмездный инновационный грант в размере четырех миллионов тенге в рамках национального проекта по развитию предпринимательства, – рассказывает Саят Нурлы.

Команде разработчиков потребовался год, чтобы реализовать первый запуск и начать работу цифрового продукта в тестовом режиме. Конечно, были проблемы, но уже с 2022 года началось обучение казахстанских студентов. Платформа позволяет проводить онлайн-уроки, показывать презентации. Она работает по принципу одного окна, когда учитель и студент встречаются внутри платформы, где есть образовательные материалы, домашнее задание, услуги тес­тирования, видео.

– Это комбинированная платформа, которая позволяет посещать видеоуроки, чаты и одно­временно осуществляет проверку домашних заданий. Менеджеры образовательного центра объе­диняют студентов и преподавателей в комнаты внутри платформы, то есть по группам, но только в онлайн-формате, – поясняет принцип работы Саят.

Впоследствии было решено сделать продукт общедос­тупным, то есть для всех образовательных центров, чтобы конкурировать и выходить на международный рынок. Продукт масштабируемый, и географически он не ограничен в развитии. Саят отметил, что работа по совершенствованию платформы не заканчивается. Они всегда на связи с пользователями и, исходя из их предложений и замечаний, дополняют новые инструменты, активизируют действующие.

– В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда каждый человек должен учиться чему-то новому, получать дополнительные знания. Мы создаем платформу для образовательных центров, и, соответственно, к ним могут присоединиться все, начиная со школьников, вне зависимости от того, где они живут, – говорит Саят.

Он подчеркивает, что сегодня качественный Интернет – это основной компонент образовательного процесса. Нужен он и для успешной работы платформы, чтобы пользователи из большого города и сельской местности могли получить знания одного уровня. К сожалению, наши ребята из отдаленных сельских районов часто сталкиваются с такой проблемой.

– Если мы хотим повысить качество человеческого капитала и образования, надо выравнивать уровень знаний между городом и селом. Мы выбрали образовательную стезю, в которую будем вкладывать свои силы и энергию, потому что хотим развивать это направление и ломать барьеры на пути к знаниям. Сегодня платформа может охватить около 10 000 активных пользователей. Каждый раз нам приходится увеличивать мощность серверов, это наши ежемесячные расходы, но мы видим, что это делается не зря, – говорит Саят Нурлы.