Лошади Пржевальского дали древние казахские названия

Наименование «Лошади Пржевальского» дополнено древними казахскими названиями «Керкулан», «Кертагы». Об этом сообщили в Министерстве экологии и риродных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz .

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В совещании, организованном Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, приняли участие Институт зоологии, Институт истории и этнологии им. Ш.Уалиханова, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Институт языкознания им. А.Байтурсынова, Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия.

«По итогам совещания было принято решение о внесении изменений в соответствующие документы с казахским наименованием «Лошадь Пржевальского» - «Керкулан», через запятую – «Кертагы», - проинформировали в Минэкологии.

Ранее сообщалось о планах Минэкологии привезти 40 лошадей Пржевальского в Казахстан из Праги.

Перевозка первой партии лошадей запланирована на 2024 год, она будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с министерством охраны окружающей среды Чехии.

Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата «Алтын дала».