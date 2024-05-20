Лошади Пржевальского дали древние казахские названия

Экология
52
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Наименование «Лошади Пржевальского» дополнено древними казахскими названиями «Керкулан», «Кертагы». Об этом сообщили в Министерстве экологии и риродных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В совещании, организованном Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, приняли участие Институт зоологии, Институт истории и этнологии им. Ш.Уалиханова, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Институт языкознания им. А.Байтурсынова, Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия.

«По итогам совещания было принято решение о внесении изменений в соответствующие документы с казахским наименованием «Лошадь Пржевальского» - «Керкулан», через запятую – «Кертагы», - проинформировали в Минэкологии.

Ранее сообщалось о планах Минэкологии привезти 40 лошадей Пржевальского в Казахстан из Праги.

Перевозка первой партии лошадей запланирована на 2024 год, она будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с министерством охраны окружающей среды Чехии.

Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата «Алтын дала».

 

#лошадь #Минэкологии #название #Пржевальского #Кертагы #Керкулан

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней
Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Алматинцы ощутили землетрясение
В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум
Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в …
Японские специалисты обследуют гидротехнические сооружения …
Маулен Ашимбаев: ESG-повестка в стране формируется стихийно
В нацпарке «Бурабай» начали очистку скал от вандальных надп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]