Токаев стал первым пассажиром LRT в Астане

Каждый состав рассчитан на перевозку более 600 пассажиров

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра, обеспечивающего мониторинг и регулирование работы общественного транспорта столицы, включая систему LRT, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в рамках запуска LRT создана специализированная диспетчерская служба легкорельсового транспорта. В мониторинге и регулировании общественного транспорта Астаны задействован 21 специалист.

Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 поездов (4 – будут в резерве) в беспилотном режиме.

Процессы управления, ускорения, торможения и открытия дверей, а также работа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.

Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту займет около 40 минут при средней скорости движения 50–60 км/ч. Интервал движения составит 5-6 минут.

Глава государства отметил особое значение сегодняшнего события для Астаны и всего Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в будущем наша столица должна превратиться в транспортный хаб Евразии.

Касым-Жомарту Токаеву была выдана карточка с серийным номером 001. Глава государства в качестве первого пассажира проехал из аэропорта со станции «Әуежай» до станции «Ұлттық музей».

В целях дальнейшего развития общественного транспорта прорабатывается реализация второй очереди LRT В частности, предусматривается строительство новых линий в направлениях: вокзал «Астана-1», жилой массив «Жағалау», город Косшы. Общая протяженность второй очереди составит 26,5 км с 20 станциями.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в дальнейшей реализации проекта представителям китайской компании, работникам CTS Transportation и Astana LRT, осуществляющим строительство LRT.