Лучше идти первым

Так ли уж страшно ЕНТ? Как преодолеть это первое серьезное испытание взрослой жизни, и почему некоторые так его боятся?

Выпускники школ Атырауской области будут сдавать ЕНТ с 20 по 26 июня. В нынешнем году школу окончили 5 225 человек. Более 4 тыс. выпускников выразили желание принять участие в едином национальном тестировании. Это считается хорошим показателем, особенно с учетом того, что некоторые еще весной поступили в вузы за пределами страны. У многих, чья очередь выпадает на первый день ЕНТ, возникает непреодолимый страх. Считается, что в самом начале контроль намного строже, чем в последующие дни.

– Наоборот, в первый день члены приемной комиссии настроены более лояльно, они понимают, какое напряжение сковывает ребят. А в последующие дни обычно уже распространяется информация о различных нарушениях во время тестирования по стране, и комиссия, стараясь не допустить подобное в своих центрах, становится более внимательной и строгой, – считает и. о. руководителя областного управления образования Жансулу Туремуратова.

Все остается по-прежнему: абитуриент должен ответить на 120 вопросов, общее время тестирования – 3 часа 50 минут. Наибольший балл, который можно набрать, – 140, проходной – 50. Для поступления в вузы, имеющие статус «национальный», следует набрать не менее 65 баллов, но по направлениям «Педагогичес­кие науки», «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» достаточно и 60 баллов.

Кстати, ЕНТ в текущем году будут сдавать 359 отличников. По итогам выпускных экзаменов 192 из них получили нагрудный знак «Алтын белгі», 167 – ат­тестаты особого образца. Никаких привилегий эти статусы абитуриентам не дают, кроме одной – при равном количестве баллов при приеме в вуз предпочтение будет отдаваться кандидату, имеющему «Алтын белгі». К сожалению, не все отличники получают проходной балл. Это показало тестирование прошлого года.

– Многие отличники на тестировании больше волнуются, испытывают стресс и в результате не используют все свои знания. А троечники более раскованы. Конечно, в таких случаях абитуриенту нужна психологическая поддержка родителей и учителей, – считает один из преподавателей школы.