Лучшего – детям!

В центральном плавательном бассейне Алматы состоялся турнир по водному поло, посвященный 80-летию заслуженного

тренера СССР и РК – легендарного детского наставника Льва Смолеева.

Лев Николаевич в свое время тренировал олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Котенко, бронзового призера Олимпийских игр Нурлана Мендыгалиева, заслуженного мастера спорта РК, заслуженного тренера Казахстана Аскара Оразалинова и многих других. В общей сложнос­ти у него более тысячи (!) воспитанников, многие из которых внесли свое имя в историю казахстанского водного поло, став призерами и чемпионами СССР, чемпионатов Азии, Азиатских игр, чемпионами и участниками Олимпийских игр.

Ватерпольная общественность страны решила отдать должное великому наставнику, организовав турнир, в котором приняли участие четыре ветеранские дружины из Алматы и Астаны, а также детские команды (восемь юношеских и четыре команды девочек) из всех регио­нов страны.

– Прошедшие соревнования подарили маленьким детям, перспективным ватерполистам страны из разных уголков Казахстана, уникальную возможность воочию понаблюдать за игрой мастеров, легендарных спортс­менов, о которых они только слышали или читали в книгах, – отмечает известный спортивный менеджер, мастер спорта международного класса по водному поло, капитан команды ватерпольного клуба «Медео Алма-Ата» Наиль Нуров.

Ветеранский турнир вызвал особый интерес у зрителей, пришедших на состязания. В игре настоящих профессионалов, признанных игроков были задействованы представители алматинского «Динамо», а это суперзвезды, которые дважды выигрывали чемпионат СССР, Кубок СССР, играли в финале европейской Лиги чемпионов и занимали дважды второе место.

Сергей Котенко, Нурлан Мендыгалиев, Ерлан Аяпбергенов, Аскар Оразалинов, Виктор Сальниченко, Сергей Королев, Сергей Севостьянов, Сергей Дроздов – практически весь звездный состав игроков был вновь, что называется, на плаву. При этом надо учесть тот факт, что всем этим спортсменам уже за 60 лет.

Впервые за многие годы любители водного поло смогли увидеть в работе команду «Медео Алма-Ата». Это была очень известная команда, созданная в 1981 году и являвшаяся фарм-клубом алма-атинского «Динамо».

– К сожалению, в 1991 году «Медео Алма-Ата» перестала существовать, и вот спустя многие годы мы ее вновь возродили в качестве ветеранской команды, – с радостью делится Наиль Нуров.

Кстати, Наиль Фаридович, мастер спорта международного класса по водному поло, тоже в свое время играл в составе «Динамо Алма-Ата» и становился серебряным призером чемпио­ната СССР среди молодежных команд.

Многие ветераны спорта переехали из Алматы в столицу. Там спустя определенное время были созданы столичные команды «Астана Мастерс» и «Астана Мастерс-2», в составе которых играли алматинцы.

В результате упорных игр лидирующее место захватила команда «Динамо Алма-Ата», на втором месте расположилась «Астана Мастерс», на третьем – «Медео Алма-Ата», на четвертом – «Астана Мастерс-2».

Отрадно, что водное поло, по словам специалистов, в настоящее время активно развивается не только в Алматы, Астане и Караганде, но и в Усть-Каменогорске, Кокшетау, Актау, Уральске, Талдыкоргане, Таразе. В целом же сегодня данный вид спорта в Казахстане развивается в 12 регионах страны. Все больше в бассейны приходят девушки.

– Мне очень приятно было увидеть уровень нашего детского водного поло и наших опытных игроков, с которыми я работал долгие годы, – отметил заслуженный юбиляр.

За заслуги в развитии спорта Лев Николаевич награжден грамотой Верховного Совета КазССР (1983 год ), знаком «Отличник народного образования» (1994), ветеран труда (2002), награжден орденом Национального олимпийского комитета РК (2012), орденом «Құрмет» (2019).

– Лев Николаевич – тренер, педагог, учитель с большой буквы. Стал заслуженным тренером СССР в возрасте до 40 лет и воспитал олимпийского чемпиона Сергея Котенко, – отмечает Наиль Нуров. – Он не стал переходить в большой спорт, в первую, высшую лиги, не стал заниматься международным судейством. Он всю жизнь проработал детским тренером, и в этом его величие.

Специально на этот турнир из Ташкента приехал советский ватерполист и тренер Станислав Пивоваров, который в 80-е годы возглавлял тренерский штаб алма-атинского «Динамо». Станиславу Дмитриевичу, как и Льву Николаевичу, сегодня тоже 80.

– Практически все ветераны откликнулись на наше приглашение, – сказал участник турнира среди ветеранов – генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РК Сергей Дроздов. – Многие ветераны спорта в Алматы прибыли из ближнего зарубежья, где в настоя­щее время живут. Благодарим игрока ветеранской команды, воспитанника Льва Смолеева, мастера спорта международного класса Данияра Абулгазина, который оказал финансовую поддержку в организации перелета и проживания всех наших гостей.

К слову, данное спортивное событие планируют сделать ежегодным в календаре соревнований по водному поло.

Победу в юбилейном турнире одержали ветераны алма-атинского «Динамо». Они праздновали ее после каждой из трех игр с ветеранами водного поло Казахстана: «Медео Алма-Ата» (16:13), «Астаны Мастерс (12:9) и «Астаны Мастерс-2» (17:10).