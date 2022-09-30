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Лучший заплыв впереди
Кошкарбек Тусипов

Именитый казахстанский пловец, победитель Олимпийских игр-2016 в Рио Дмитрий Баландин официально завершил спортивную карьеру.

Олимпийский чемпион завершил спортивную карьеру и перешел к тренерской деятельности, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта. Отметим, что казахстанской звез­де всего лишь 27 лет, но как мы знаем, в некоторых видах спорта карьера спортсмена слишком коротка.

«Всем привет! Сегодня я хотел бы объявить о завершении своей спортивной карьеры. За долгие годы тренировок я понял, что упорный труд всегда вознаграждается. А мечта приближается с каждым новым тренировочным днем. Помните об этом, когда вам будет лень идти на тренировку или вы не будете верить в себя. Все это не зря!

Самое главное в спорте – это поддержка! Огромное спасибо моей семье! За то, что родные всегда поддерживали и помогали мне. Огромное спасибо всем тренерам, которые вкладывали свой опыт, свои знания, свои силы и нервы в мое становление как спортсмена. Большое спасибо моим друзьям, которые всегда были рядом. Моей любящей жене, которая поддерживала меня в самые сложные моменты. Спасибо вам всем за то, что верили в меня, болели за меня! Мы вместе с вами переживали и победы, и поражения, радовались покорению новых вершин.

Я по-прежнему вдохновлен. Начинается новый этап моей жизни. В голове у меня очень много крутых проектов, которые мы в скором времени реализуем. Поэтому следите! Мы будем и дальше работать на благо казахстанского спорта, на развитие молодого поколения, на выращивание новых олимпийских чемпионов. И я верю, что мой самый лучший заплыв еще впереди! Спасибо всем!» – озвучил свое решение и дальнейшие планы Баландин.

«Спортсмены, покорившие Олимпиаду, должны и дальше вносить вклад в развитие спорта страны, а не отдаляться от данного направления. Считаю, что твое желание стать тренером показывает, насколько тебе важен казахстанский спорт. Мы со своей стороны готовы оказать тебе поддержку», – в свою очередь по этому поводу отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Ергалиев.

Напомним, что Дмитрий Баландин является первым в истории представителем Казахстана по плаванию, выигравшим олимпийское золото в 2016 году на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом. Он также является трехкратным чемпионом и трехкратным призером Азиатских игр, победителем летней Универсиады 2015 года, прошедшей в южнокорейском городе Кванджу. Помимо прочего является рекордсменом нашей страны на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, многократным победителем и призером различных международных турниров, а также заслуженным мас­тером спорта Республики Казахстан.

В начале сентября в жизни Дмитрия произошло еще одно знаковое событие. Он женился на своей возлюб­ленной – бронзовой призерке Азиатских игр 2014 года по синхронному плаванию Кристине Тыныбаевой. Звездная пара встречалась на протяжении многих лет, и вот теперь у них образовалась семья, с чем мы их искренне поздравляем.

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