Фото: акимат региона

Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено в сентябре этого года. В результате 84 населенных пункта Аксуского, Сарканского и Алакольского районов области Жетісу будут обеспечены природным газом. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима области Бейбита Исабаева в Алакольский район, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Напомним, строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» началось в прошлом году во время визита Премьер-министра страны в область Жетісу. В рамках поручения Главы государства аким области ознакомился с ходом реализации этого масштабного проекта, посетив объект АГРС «Ушарал».

По словам директора управления магистральных газопроводов Алматинского филиала АО «Интергаз Центральная Азия» Руслана Суюндикова, протяженность магистрального газопровода составляет 302,4 км, диаметр – 530 мм. Вдоль линии строятся 6 автоматизированных газораспределительных станций. Строительные работы на станциях завершены на 80%.

Глава региона отметил особую роль данного проекта в социально-экономическом развитии региона: