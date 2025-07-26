84 населенных пункта Аксуского, Сарканского и Алакольского районов области Жетісу будут обеспечены природным газом.
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено в сентябре этого года. В результате 84 населенных пункта Аксуского, Сарканского и Алакольского районов области Жетісу будут обеспечены природным газом. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима области Бейбита Исабаева в Алакольский район, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
Напомним, строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» началось в прошлом году во время визита Премьер-министра страны в область Жетісу. В рамках поручения Главы государства аким области ознакомился с ходом реализации этого масштабного проекта, посетив объект АГРС «Ушарал».
По словам директора управления магистральных газопроводов Алматинского филиала АО «Интергаз Центральная Азия» Руслана Суюндикова, протяженность магистрального газопровода составляет 302,4 км, диаметр – 530 мм. Вдоль линии строятся 6 автоматизированных газораспределительных станций. Строительные работы на станциях завершены на 80%.
Глава региона отметил особую роль данного проекта в социально-экономическом развитии региона:
- Магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал» имеет большое значение для повышения уровня жизни населения. Подключение к газу даст новый импульс работе заводов, теплиц, объектов малого и среднего бизнеса. Также в будущем необходимо продумывать проект по строительству лупинга газопровода, – сказал Бейбит Исабаев.