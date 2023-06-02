Магия балета

– Мы безмерно рады, что прие­хали в Алматы, потому что это культурная столица, здесь много любителей и знатоков балета. Кроме того, многие наши артисты родом отсюда, учились здесь, в училище имени Селезнева, поэтому мы всегда с большим удовольствием бываем в вашем городе, – говорит художественный руководитель балетной труппы – народная артистка России Алтынай Асыл­муратова.

На этот раз Astana Opera привезла достаточно насыщенную программу, в которую вошел масштабный спектакль «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича, а также Гала-балет, составленный из хорео­графических миниатюр «Леда и Лебедь» на музыку Баха и «Таис» Жюля Массне в хорео­графии Ролана Пети.

Зрители увидели и па-де-де из балета «Жизель» Адольфа Адана, и дуэт из балета «Сколько длится Сейчас?» современного немецкого хореографа Раймондо Ребека, и национальный номер «Қилы заман» на музыку этно-фольклорного ансамбля «Туран», и па-де-де из балета Минкуса «Дон Кихот» и другие.

– Нам очень хотелось показать балет «Спартак» на алматинской сцене, потому что у нас очень хорошие исполнители, – поясняет Алтынай Асылмуратова. – В роли Спартака – премьер нашего театра, заслуженный деятель РК Бахтияр Адамжан, он настолько выразителен в этой партии, что его приглашают исполнять ее многие прославленные театры в разных странах мира. У нас прекрас­ный Красс – ведущий солист театра, заслуженный дея­тель РК Арман Уразов, который глубоко чувствует нерв балета, талант­ливые балерины – Мадина Унербаева (Фригия) и Айгерим Бекетаева (Эгина). Признаюсь, мы немного волнуемся, потому что у Бахтия­ра была травма, но несмотря на это, он сказал, что все равно будет танцевать. Это прекрасный исполнитель, и мне хочется, чтобы у него была длинная творческая жизнь.

Говоря о программе гастролей, она также отметила, что алматинцы, наряду с ранее показанными здесь номерами, увидят и новые постановки.

– Как всегда, мы стараемся привезти в Алматы что-то новое. И мне кажется, что изящные балетные миниатюры Ролана Пети очень понравятся публике. Не так давно у нас прошла премьера балета чешского хореографа Иржи Килиана «Шесть танцев», в этом году мы дополнили программу его топовым балетом «Маленькая смерть» на музыку Моцарта. Мы счастливы, что нам разрешили его поставить, потому что такое право дается далеко не всем. Это удивительное зрелище. Вообще, Килиан считается одним из лучших современных хореографов, оказавших влияние на развитие мирового балета, потому что он не только придумывает движения, он хореограф-философ со своим взглядом на эстетику танца, – отмечает Алтынай Асыл­муратова. – Кроме того, Килиан – один из тех редких постановщиков, кто обладает тонким чувством юмора. Ведь в хорео­графии сложно выразить юмор, это бывает либо слишком глупо, либо слишком прямолинейно, а у него получается очень естественно и очень стильно, поэтому его маленькие балеты буквально завораживают. Наши ребята просто счастливы возможности их танцевать, и, если честно, я им даже завидую, потому что за свою большую творческую жизнь старалась прикоснуться к хореографии всех имеющихся на Западе и у нас хореографов, но, к сожалению, не успела попробовать себя в хореографии Килиана. Тем не менее вместе с нашими танцовщиками я нас­лаждаюсь этой магией танца и даже внут­ренне танцую с ними.

«Спартак» на все времена

Но гвоздем гастрольной прог­раммы, конечно же, был балет «Спартак». К нему обращались многие выдающиеся хореографы, причем каждая из версий была столь оригинальна, что осталась в истории русского балета.

Первым «Спартак» предстал в хореографии Леонида Якобсона в декабре 1956 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр). Как отмечала тогда критика, Якобсон создал особый пластический язык, пос­тавив спектакль «без пальцев», то есть без танцев на пуантах. На ногах всех исполнителей были мягкие сандалии, а их движения – навеяны античной вазовой живописью. Подобное зрители видели впервые, поэтому балет сразу же назвали сенсацией в мире искусства.

Интересно, что в первой версии был задействован и Юрий Григорович, который тогда был солистом этого театра и танцевал партию раба-гладиатора. А через 12 лет Юрий Николаевич сам пос­тавил в Москве на сцене Большого театра свою легендарную версию «Спартака», которая, по мнению специалистов, перевернула представление об искусстве балета. Его премьера состоялась весной 1968 года, главные партии исполнили легендарные танцовщики – Марис Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина Максимова и Нина Тимофеева.

С тех пор прошло более полувека, но «Спартак» по-прежнему собирает полные залы. Как считают знатоки искусства, притягательность этого балета кроется в гениальной музыке Арама Хачатуряна, которого ЮНЕСКО назвал самым выдающимся композитором ХХ века. При упоминании этого имени у кого-то сразу возникает в памяти чарующий «Вальс» из лермонтовского «Маскарада», кто-то вспомнит зажигательный «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» или восхитительный «Концерт для скрипки с оркест­ром». Вот и зовущая к подвигу музыка «Спартака» пленяет зрителей раз и навсегда.

Мало кто знает, но когда в начале 70-х годов прекрасный танцовщик и балетмейстер, народный артист Казахской ССР Заурбек Райбаев решил поставить балет «Спартак» в собственной хорео­графии на сцене театра оперы и балета имени Абая, Хачатурян настолько был этим заинтересован, что специально приехал в Алма-Ату, чтобы принять непосредственное участие в постановке. А на премьере 1974 года маэстро сам дирижировал оркестром. В библио­теке театра бережно хранится алматинская партитура балета с пометками автора.

Еще одна составляющая успеха балета – это образ самого Спартака, возглавившего восстание рабов в Древнем Риме. Популяр­ности ему добавила книга италь­янского писателя Рафаэлло Джованьоли, написанная более ста лет назад.

К моменту премьеры «Спартака» в хореографии Григоровича свое сценическое воплощение этого образа, кроме Леонида Якобсона, представил Игорь Мои­сеев. Однако только «Спартак» Григоровича стал визитной карточкой театра и советского балета в целом, одной из наиболее ярких работ русской балетной школы. Его «Спартак» по праву считается одним из самых красивых, динамичных и зрелищных балетных спектаклей в мире.

Такого же мнения придерживается и молодой исполнитель партии Спартака Бахтияр Адамжан, которого, можно сказать, благословил на это сам Юрий Григорович.

– Когда я пришел работать в Astana Opera, мой учитель Турсынбек Нуркалиев снял мою подготовку в балетном зале на видео и отправил Юрию Николаевичу Григоровичу со словами, что у нас в театре появился Спартак. Об этом я узнал позже от Турсынбека Абдыбаевича. Увидев эту запись, Юрий Григорович действительно решил ставить в Астане свой легендарный балет, – рассказывает он. – Вот так мне удалось с ним поработать. Это была прекрас­ная школа. Пос­ле премьеры Юрий Николаевич сказал мне о том, что каждый раз, когда я буду танцевать партию Спартака, я должен развивать свою трактовку образа, работать над интерпретацией, потому что у меня есть все нужные данные для этой партии. Конечно, тогда для меня, 21-летнего молодого артиста, танцевать на казах­станской сцене балет Юрия Григоровича было большой ответственностью.

Бахтияр Адамжан вспомнил также прекрасного танцовщика – народного артиста СССР Рамазана Бапова, который в 70-х годах блистал на алматинской сцене в партии Спартака.

– Когда я окончил хореографическое училище имени Селезнева, Рамазан Саликович был художественным руководителем балетной труппы в Театре оперы и балета имени Абая. Он увидел мою подготовку, пожелал удачи. С этими пожеланиями я начал свою карьеру. Когда оставался всего месяц до премьеры «Спартака», Рамазан Саликович подарил мне свои часы, но вскоре, к сожалению, скончался и не смог увидеть спектакль. Его нас­тавления всегда у меня в памяти, и каждый раз, когда я приезжаю в Алматы, с теплотой о нем вспоминаю, – говорит Бахтияр Адамжан.

На балете «Спартак», представленном Astana Opera, была вдова Рамазана Бапова – заслуженная артистка Казахской ССР Людмила Рудакова, которая на премьере 1974 года танцевала с ним партию Эгины.

– Я знаю каждое движение этого балета, вспоминаю, как танцевали его мы – буквально в бешеном темпе, как этого требовал Хачатурян. И мне приятно, что «Спартак», который я увидела сегодня, – это высокопрофессиональное исполнение, не случайно его так восторженно принимала публика. Я считаю, балетная труппа театра Astana Opera – очень сильная и отлично подготовленная, а это значит, что у нее прекрасное будущее, – сказала Людмила Георгиевна.