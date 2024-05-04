Первомай в Актюбинской области отметили выходом на субботники

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Жанат Сисекенова

Так актюбинцы проявили свое отношение к республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

фото предоставлено пресс-службой акимата области

– Каждый из нас должен внести свой вклад в процветание родного края не только словами, но и делом. Это наш гражданский долг, – сказал аким области Асхат Шахаров в своем поздравлении с Днем единства народа Казахстана.

В преддверии Дня Победы важно привести в порядок территорию у братской могилы, вокруг Вечного огня, у памятника Герою Советского Союза Алие Молдагуловой и в других знаковых местах областного центра.

Не менее активно шла работа в районах. К примеру, в Хромтау благоустроили двор дома, где живет единственный в регионе ветеран Великой Отечественной войны Василий Грецкий. К фронтовику пришли активисты общественной организации «Қаһарман», более тридцати юношей и девушек. Во дворе пятиэтажного дома появились саженцы ясеня, были побелены деревья, покрашены скамейки. Василий Грецкий поблагодарил за проявленную заботу и отметил, что молодежь сегодня активно интересуется историей.

В этот день на многих деревьях появились скворечники. Так, в рамках акции «Подари птицам гнездо» учащиеся СШ № 39 и школы-гимназии № 17 развесили собственноручно изготовленные домики в центральном парке. А восьмикласс­ник СШ № 3 Ахмед Межидов привычно вышел на субботник с этнокультурным объединением «Вайнах». К этому его приучил отец. На этот раз ЭКО, коллективы управления внутренней политики, «Қоғамдық келісім» и «Рухани жаңғыру» убрали мусор в парке «Достық».

Более трехсот молоденьких тополей украсили сквер «Болашақ» в одноименном микрорайоне. Бойцы отряда «Жасыл ел» подготовили почву, члены организации «Жас IVENT» и областного совета ветеранов посадили саженцы, волонтеры и госслужащие организовали полив.

– «Ұрпақтар сабақтастығы» – это прекрас­ная возможность перенять и продолжать традиции старшего поколения. Сорок человек приступили к работе в апреле. Со второго мая благоустраивать населенные пункты начали 250 студентов и молодежные активисты. Многие из них работают в лесхозе, где их учат, как правильно ухаживать за зелеными насаждениями, чтобы они прижились и выросли. В дальнейшем уход и полив деревьев обеспечат коммунальные службы, – отметил заместитель председателя отрядов озеленения «Жасыл ел» Артур Азиев.

Следует добавить, юноши и девушки каждую субботу выходят на улицы городов и сел, чтобы внести свой вклад в благоустройство родного края.

Очень скоро зазеленеет и индустриальная зона, где субботник провел коллектив СПК «Актобе». Всего вокруг промышленных предприятий высажено около ста саженцев хвойных и лиственных пород.

Сто пятьдесят пять деревцев ясеня и тополя появились возле городских домов культуры. Это мероприятие – лишь часть проектов, запланированных к празднованию дня рождения Актобе, и количество саженцев символично.

– С первого апреля мы выходим на субботники. Очистили от мусора территорию вокруг Центра народного творчества. Сегодня навели порядок возле памятника Тлеу-батыру. В следующий субботник будем убирать возле домов престарелых граждан и людей с инвалидностью, – сообщил заместитель директора областного Центра народного творчества Бауыржан Айтжанов.

Медицинские работники и техперсонал трудились на территории двух областных больниц, детского и перинатального цент­ров.

– Народ скучает по субботникам. Дух совместного созидательного труда сближает любой коллектив. В такие дни особо осознаешь причастность к общему благородному делу, – отметил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Нурбол Тымпиев.

Проявил себя в праздничный день и футбольный клуб «Актобе», объявив экологический тайм-аут возле Центрального стадио­на. К основной команде присое­динились игроки футзала, две молодежные команды турнира QJ League, а также болельщики.

Набранный темп радует актюбинцев, ведь они видят плоды своего труда.

#Актюбинская область #субботник #1 мая #Таза Қазақстан

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