Слова и дела должны быть едины
3
Павел Афанасьев, депутат Петропавловского городского маслихата, член Общественного совета Северо-Казахстанской области
Из выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» особенно запомнились слова о том, что «нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории. Ведь, по сути, все это – наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации».