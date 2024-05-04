Слова и дела должны быть едины

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Павел Афанасьев, депутат Петропавловского городского маслихата, член Общественного совета Северо-Казахстанской области

Из выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» особенно запомнились слова о том, что «нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории. Ведь, по сути, все это – наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации».

Фото Андрея Кратенко

Носителем суверенитета и единственным источником власти, согласно Конституции РК, является народ Казахстана. А народ – это общность людей, которая живет в веках гораздо дольше, чем существуют отдельные государства. Государства приходят и уходят, а народ остается жить. Остается на той же земле и примерно в тех же самых границах своего расселения. Мы все были этому свидетелями более 30 лет назад, когда от нас ушла одна формация (социалистическая) и на ее место пришла другая (свободного рынка), поменялись и государства.

Народ же, осознавая свою уникальность, аутентичность и непохожесть на какой-либо другой народ земного шара, со своими собственными языком, религией, историей, традициями, культурой и привычками в разные периоды своего развития учреждает разные государства (обретает как бы новые своеобразные «одежды»). Да, наверное, так можно сказать: государство – это одежда народа, форма, укрывающая собой его (народа) содержание.

Так, казахский народ в течение своего длительного этногенеза создавал Казахское ханство, входил в Улус Джучи, другие ханства на юге Великой степи, был составной частью Российской империи, автономной республикой в составе РСФСР, союзной республикой в составе СССР и, наконец, в 1991 году основал независимую Республику Казахстан. То есть политическая организация общества, каковой являются государства, может меняться, а народ остается. Он был, есть и будет.

Народ, как всякий живой организм, имеет этапы развития – от рождения к взрослению через становление и достижение пика своего развития, определенной стабилизации. Через такие этапы проходили все народы мира в разные периоды человеческой цивилизации.

Сейчас нам важны единство и согласие. Президент отмечает: «Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины». Время говорунов прошло! Сегодня активной движущей силой нашего гражданского общества должны быть люди дела, ответственные за свои поступки, грамотные профессионалы с неравнодушным сердцем, желающие и помогающие своей стране и народу.

Болтунов и демагогов – долой! Вперед мы должны выдвигать компетентных, квалифицированных и знающих специа­листов. Хапуг и рвачей, взяточников и казнокрадов нужно усиленно выявлять и привлекать к ответственности.

На мой взгляд, сейчас у нашего государства должна быть своя, не пришлая и не заимствованная у кого-либо государственная общественно значимая идеология, которая включала бы в себя ценностные идеи, теории, правовые понятия и категории, принципы функционирования общества и трезвую оценку перспектив его развития. Именно идеология формирует отношение людей к происходящим и желаемым событиям, к нынешним временам, прошлому и будущему. Общество без своего мировоззренческого уклада похоже на корабль без руля и ветрил в бурном бушующем море – слабое, безжизненное и легко поддающееся любым ударам судьбы.

Такой государственной идеологией может быть, как представляется, только строительство правового государства с верховенством права и закона, где будут сформированы правовая психология, уважительное и ответственное отношение людей к законодательству, выработаны привычки соблюдать нормативные правовые акты.

Один из афоризмов древнеримских юристов гласит: Non rex est lex, sed lex est rex! («Не царь является законом, а закон является царем!»). И в таком построении общества – единственная защита от злоупотреблений и хищений, от перегибов и перекосов, от бюрократизма и безделья.

#Атырау #мнение #Национальный курултай

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