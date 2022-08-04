Звезда UFC Конор Макгрегор дебютирует в ремейке фильма “Дом у дороги” в качестве актера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Ирландский боец смешанных боевых искусств и двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера. Об этом сообщает Deadline.

Макгрегор появится в ремейке фильма “Дом у дороги” (1989). Оригинальная картина рассказывает о профессиональном вышибале, которого приглашают на работу в бар. По мере того как он избавляет заведение от местных негодяев, он приобретает себе нового врага — рэкетира, который держит в страхе весь город. Кого именно сыграет Макгрегор, пока неизвестно.

Согласно новому сюжету, охранять бар будет бывший боец UFC. Однако его роль исполнит актер Джейк Джилленхол. В боевике также снимутся Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор, Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланье, Трэвис Ван Винкл и другие. Режиссером картины выступит Даг Лайман (“Грань будущего”, “Мистер и миссис Смит”, “Идентификация Борна”). Сценарий написан Энтони Багароцци и Чарльзом Мондри. Съемки фильма начнутся в этом месяце в Доминиканской Республике.

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