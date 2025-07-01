В двухдневной программе примут участие казахстанские и зарубежные творческие коллективы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 5 по 6 июля в честь Дня столицы в Астане пройдет фестиваль городских перфомансов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На время проведения фестиваля улицы, парки и площади столицы превратятся в одну большую сцену. В программе масштабного мероприятия: шествие артистов по городу и уличные выступления.

В двухдневной программе примут участие творческие коллективы из Астаны, Алматы и Москвы.

Также ранее стало известно, что в столичном парке «Жетысу» 4 июля пройдёт городской фестиваль Qala Fest. Это открытая площадка, объединяющая современную культуру, экологические инициативы и любовь к чтению.