Макрон: Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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В своем приветственном слове лидер Франции высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.

Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией. По его мнению, важно развивать партнерство через транспортные маршруты, прежде всего через «Средний коридор».

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция готова внести свою лепту в развитие этой транспортной магистрали.

Глава Франции отметил широкие перспективы сотрудничества в области агропродовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.

В заключение Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за готовность к кооперации во многих сферах, представляющих взаимный интерес.