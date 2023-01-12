Максимальный период работы во вредных условиях предлагают установить в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, как можно улучшить условия труда шахтеров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: inform.kz

«С учетом международной практики будут выработаны и вынесены на рассмотрение социальных партнеров предложения по установлению максимального периода работы граждан во вредных условиях труда и участию страховых компаний в улучшении условий труда работников», – сообщила Тамара Дуйсенова на коллегии ведомства.

По ее словам, например, максимальный период работы на угольных шахтах в Австрии, Италии и Германии составляет 15 лет. На металлургических производствах в этих же странах – 20 лет.

Между тем страховые компании в 24 странах мира возмещают затраты работодателей на оценку профессиональных рисков, обучение и повышение квалификации работников, а также разработку стандартов по безопасности труда.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения данных подходов и у нас», – отметила Тамара Дуйсенова.