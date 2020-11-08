Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Восточно-Казахстанской области

Общество
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Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки посетил Ситуационный центр Восточно-Казахстанской области и провел селекторное совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

С докладами об эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах выступили акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, г. Усть-Каменогорск – Ж. Омар, г. Семей – Е. Салимов, Зайсанского района – С. Зайнулдин, г. Риддер – Д. Горьковой, района Алтай – К. Байгонусов и министр здравоохранения А. Цой.

На данный момент 50% заболевших коронавирусной инфекцией в РК приходится на Восточно-Казахстанскую область. По числу заболевших область находится в красной зоне. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в регионе выросла в 5,4 раза, ежедневно регистрируется свыше 350 случаев, выросло количество тяжелых больных.

Репродуктивное число R за 7 дней составляет 1,25. Загруженность инфекционных коек достигла 23%, реанимационных коек – 27,8%. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в городах Усть-Каменогорск и Семей.

В Восточно-Казахстанской области действует Центр локализации очагов, координирующий работу 584 мобильных медицинских бригад. Сегодня на линии 516 бригад, которые контролируют 1978 очагов инфекции и 4709 контактных лиц. При необходимости возможно формирование дополнительно 100 бригад.

В регионе функционируют 30 инфекционных стационаров с 3254 инфекционными койками, из которых 205 – реанимационные. Дополнительно укомплектовано 10 резервных стационаров с 2756 инфекционными койками, включая 194 реанимационные.

Медицинские учреждения обеспечены 346 аппаратами ИВЛ и 1142 кислородными концентраторами. 21 стационар имеет централизованное кислородное обеспечение.

Для пополнения стабилизационного фонда из местного бюджета выделено 1,9 млрд тенге, что позволило сформировать двухмесячный запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях. Парк машин скорой медицинской помощи пополнен на 60 единиц, до конца года ожидается поставка дополнительно 156 машин.

В Восточно-Казахстанской области действуют 13 лабораторий по диагностике COVID-19. Обследовано 311 тыс. человек, в том числе за последние сутки – 4743 чел. К 1 декабря т. г. планируется дополнительно открыть 5 ПЦР-лабораторий в городах Усть-Каменогорск и Семей, а также в Курчумском и Урджарском районах. Мощность тестирования будет доведена до 6 тыс. исследований в сутки.

Работают 128 мониторинговых групп. Проведено 1627 рейдов с охватом 4651 объекта.

Глава Правительства поручил акимату Восточно-Казахстанской области усилить работу по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, разъяснению населению санитарных требований и контролю за их соблюдением, укреплению первичной медико-санитарной помощи, созданию условий для пополнения медицинских учреждений квалифицированными кадрами.

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