Маршруты «Атласа новых профессий»

Свыше 25 тысяч старшеклассников Павлодарской области смогут освоить востребованные профессии.

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область провел совещание по реализации Программы повышения доходов населения до 2025 года. Участие в нем приняли представители цент­ральных и местных государственных органов, институтов развития, крупных промышленных предприя­тий, малого и среднего бизнеса.

В рамках Комплексного плана в Павлодарской области создана экосистема по профориентации школьников. Проект «Атлас новых профессий», нацеленный на помощь учащимся в выборе будущей профессии, дает им также возможность идти в ногу со временем на рынке труда. Так, за прошедший учебный год уже проведена профессиональная диагностика 20 тысяч старшеклассников.

– Программа прежде всего нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости. В целом в обрабатывающей промышленности будет реализовано 713 проектов с созданием более 126 тыс. новых рабочих мест. Вокруг 50 крупных предприятий будут соз­даваться пояса малого и среднего бизнеса, это позволит увеличить доходы субъектов предпринимательства, получить гарантированный сбыт товара, повысить производительность, – сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках программы особое внимание уделяется вопросам развития компетенций у молодежи, повышению их занятости, развитию навыков у работающих граждан, в том числе социально уязвимых слоев населения.

– В новом учебном году во всех школах региона вводится штатная единица педагога-профориентатора, усиливается работа колледжей и центров актуальных профессий, в том числе представителей молодого поколения. В 15 колледжах региона внедряется обучение по 15 новым и 25 обновленным профессиям, – рассказала руководитель областного управления образования С. Айтказина.

В целом внедрение непрерывного образования даст возможность будущим специалистам принять правильное решение в выборе профессии.

Ералы Тугжанов отметил, что «Атлас новых профессий» также станет главным ориентиром как для выпускников, так и для работодателей. Пилотный проект, реализуемый в регионе, должен стать успешным примером для остальных областей страны.

Добавим, сегодня в регионе действуют 14 центров актуальных профессий, работающих по принципу «одного окна» с охватом до 5 тыс. человек, в т. ч. молодежи NEET. Около 2,5 тыс. представителей этой категории ждет стажировка в крупнейших промышленных предприятиях региона.

Всего в 2022 году в стране планируется создание 16,3 тысячи новых рабочих мест за счет реализации 165 инвестпроектов. Ожидается, что наибольший прирост занятос­ти произойдет в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

По итогам рабочей поездки в Павлодарскую область в начале текущего года заместитель Премьер-министра Е. Тугжанов дал ряд поручений по обеспечению комп­лексного сопровождения семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня в Ситуационном центре на базе акимата области в пилотном режиме можно наглядно видеть данные по социальному статусу семьи. Проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения и апробируется во всех регионах страны. Павлодарская область – один из первых регионов, имеющих высокий уровень готовности к реализации проекта в проактивном формате.