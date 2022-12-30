Машина времени

Вы удивитесь, но билет в детство можно купить. Один шаг – и вас закружит круговорот воспоминаний. Секунда – и вы погружаетесь в атмосферу чарующего детства. Вам легко и радостно. На окнах красуются милые снежинки, вырезанные вами из кальки. Мама достает праздничный сервиз, натирает хрустальные салатницы, которые вскоре наполнят аппетитным оливье с настоящей «докторской» в главной роли. Отец на улице чистит ковер. Закидывает его белоснежным искристым снегом, и вы внимательно следите за тем, как снежинки впитывают пыль и оставляют неприглядный серый цвет, словно заплатку посреди двора. Но грусть длится недолго. Гурьбой на улицу высыпала ребятня, и на месте грязной заплатки уже красуется праздничный снеговик с гирляндой и румяными щеками. А соседский мальчишка утащил мандарин, и вы дружной компанией делите ароматное угощение, которое на морозе вкуснее и желаннее...

И если вам в канун Нового года не хватает праздничного настрое­ния, смело идите на выставку игрушек «Огни из прошлого» в Almaty Gallery, где представлен весь новогодний ретродекор: елки, гирлянды, игрушки, открытки. Все из частных коллекций алматинцев.

Самому молодому коллекционеру 28 лет. Несмотря на возраст, Евгений Веснин давно погружен в атмосферу круглогодичного праздника. Увлечение, захлестнувшее его восемь лет назад, выросло во внушительную коллекцию – у энтузиаста уже более двух тысяч игрушек. Историю появления каждого экспоната Евгений рассказывает с легкостью и дорожит каждым экземпляром. А за новой игрушкой готов сорваться хоть когда и хоть куда, да и сумму выложить немаленькую. За настоящим ретро идет охота. Коллекционеры шерстят блошиные рынки, изу­чают объявления.

Свои богатства на радость публике представили пять отечест­венных коллекционеров. Самая многочисленная коллекция у Светланы Крупко, у нее же и самые раритетные игрушки и новогодние композиции. Свежайшее приобретение – домик из Германии с полуторавековой историей, украшенный к празднику. Любоваться им можно бесконечно, до того продуманы все детали: и композиция, и цвета, и персонажи. История эпохи в хрупком стекле. Коллекция Светланы насчитывает около десяти тысяч экземпляров, охватывая как наше недавнее прошлое, так и викторианскую эпоху. Из одних ее экспонатов можно смело открывать музей.

Тематические витрины умиляли. Невозможно было не поддаться соблазну поохать и пустить щедрую ностальгическую слезу. Словно машина времени, они уносили нас в уют родного дома. Вот коллекция, посвященная первому полету человека в космос, вот хохочущие клоуны из цирковой тематики, а вот и знаменитая серия стеклянных часов. Но наи­большее количество сентиментальных воспоминаний собрали наши актюбинские игрушки.

– К сожалению, перед развалом Союза знаменитый «Актюбхимпласт» закрылся. Между прочим, некоторое сырье, необходимое для создания елочных игрушек, «Актюбхимпласт» получал из российского города Клина. А этот город по праву считается «колыбелью» елочных игрушек. Сейчас купить актюбинские игрушки совсем не просто, – говорит Евгений Веснин. – В моей коллекции есть маски клоунов, произведенные на этом заводе.

Очень интересная серия, выпускаемая когда-то «Актюбхимпластом», – «Мальчиши-малыши». Художник Сергей Кабаков, трудящийся над созданием отечественных игрушек вплоть до закрытия завода, наградил одного из малышей своими чертами, срисовав лицо с собственной детской фотографии.

В «Огнях из прошлого» нет ни одного случайного экспоната. Специально для Светланы Крупко директор российской фабрики елочных игрушек согласился изготовить яблочную коллекцию. Как оказалось, руководитель предприятия – бывший алматинец и необычный заказ выполнил с огромным удовольствием. Наливные хрупкие фрукты украсили роскошную большущую ель.

Стоимость некоторых экземпляров на выставке достигала совсем неприличных сумм, о которых коллекционеры предпочитают умалчивать. Даже из ваты игрушки могут стоить и 50, и 100 тыс. тенге. Поэтому за соблюдением правил посетителями тщательно следили сотрудники галереи. И не зря. Ведь так сложно не поддаться соблазну и не прикоснуться к ушедшей эпохе.

Веяние времени все же учли организаторы мероприятия. Отлично выстроенный свет и тематические фотозоны так и манили сделать здесь пару сотен снимков. Яркая елочка, рядом с которой аскетичное советское кресло и ковер на стене – словно портал в детство. Прикрыв глаза, одна из посетительниц смахивала слезы, которые катились беспрерывным потоком.

– Это невероятно! Это же уголок моего детства, – делится алматинка Надежда Емелина. – Вот точно такое же кресло и ковер, только елочка у нас была скуднее, а Дед Мороз ватный тот же самый – большой и с мешком для подарков, который мой братишка все-таки распотрошил, надеясь найти там конфеты. Сейчас царит эпоха изобилия, все заполонили западные традиции, образы, вытесняя наше прошлое. Прикипеть к игрушкам сложнее. Разбил – купил новую! Уже и гирлянды бумажные и фонарики никто не делает. Не говоря уже о конфетах из фольги. Все можно купить. И мы уже забыли, какой он, этот праздник. Для моего поколения это воспоминания, наполняющие приятной грустью душу, а для молодежи это уже история, которую надо беречь и сохранять.

Помимо игрушек и зеленых игольчатых красавиц, на выставке была представлена коллекция новогодних открыток, гирлянд и даже пригласительных билетов. Все то, что окружало в этот не всегда однозначный праздник простого человека. Праздновать Новый год и запрещали, и активно пропагандировали. Елочные верхушки в форме красной звез­ды, сменившие традиционные украшения, лучшие тому свидетели. Но отнять у народа праздник не удалось пока никому. Новый год, как и Наурыз, это то, что объединяет людей и не несет никакой политической или религиозной подоплеки. Это те дни, когда хочется быть с семьей, близкими, дарить радость и любовь, заряжаться хорошим настроением на целый год и, конечно же, верить в чудо!