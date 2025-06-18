фото Бердыболата Коркембаева

Фишки костанайского конвейера

В 2027-м автозавод планирует выйти на полную проект­ную мощность и ежегодно выпускать до 70 тыс. автомобилей. Ну а пока здесь завершаются строительно-монтажные работы. Тем не менее руководство автосбо­рочного предприятия решило посвятить журналистов в детали уникального производства корейских легковых машин, организовав пресс-тур.

KIA станет пятым по счету автозаводом, открытым в Костанае за последние несколько лет. Как и все остальные машиностроительные гиганты, завод KIA разместился в индустриальной зоне, заняв внушительную площадь в 70 гектаров.

Цех сварки – начало технологического процесса. Здесь будут собирать кузова. Передел прак­тически полностью автоматизирован. Почти всю работу здесь будут выполнять промышленные роботы. На сварку каждого отдельно взятого кузова smart-агре­гату дается 4,5 минуты. Так что ежечасно здесь смогут собирать 16 так называемых коробок автомобилей. Всего на заводе будут действовать 68 роботов, большая часть из которых, а точнее 40, уже установлены в цехе сварки.

– Мелкие подузлы будут сваривать контактной сваркой, дальше они поступят на автоматическую линию, где из них начнут «варить» каркас кузова без навес­ных элементов – дверей, капотов и крыльев. Самый главный параметр кузова – его геометрия, которую и задаст робот. То есть сварка крыши, боковин, сварка в главном кондукторе будут происходить автоматически. Роботизацию на автозаводе используют для того, чтобы исключить человеческий фактор, а заодно поднять производительность при выполнении очень важных операций, что гарантирует выпуск качественного продукта, – пояс­нил управляющий директор ТОО «KIA Kazakhstan» Роман Глущенко. – У нас установлена универсальная линия, она может производить сразу две модели: Sorento и Sportage. Здесь сменная оснастка, часть которой меняют роботы, часть – люди.

Промышленные роботы – одна из изюминок Костанайского автозавода KIA. Такого типа роботизированных сборочных агрегатов, как здесь, во всем Казахстане больше не сыскать. Стоимость одного робота начинается от 300 тыс. долларов и идет на повышение. Его ценник зависит от функционала.

Исключительно дело «рук» роботов и окраска. Впрочем, в этом цехе будут задействованы и люди, преимущественно женщины, но две линии по окраске лаком и эмалью будут обслуживать роботы.

Вообще же цех окраски напоминает лабораторию по производству лекарств: максимально закрытая территория, наливные полы, идеальная чистота. Это сделано для того, чтобы на уже окрашенные автомобили не попала ни малейшая пылинка. С этой же целью обе линии окраски расположены на втором этаже цеха.

– Фишка нашего завода – технологическая оптимизация. Есть технология окрашивания «два в одном»: сначала наносится праймер (грунтовка), сушится и потом поверх окрашивается в базовую эмаль и лак. Мы применили технологию «три слоя мокрый по мокрому». Соответственно, праймер наносится, далее – базовая эмаль и лаковое покрытие. Был исключен отдельный процесс. Для чего? Во-первых, это сокращает энергозатраты цеха, а во-вторых, увеличивает качество за счет того, что кузов меньше передвигается по камерам, – разъяснил Роман Глущенко.

Молодежь выбирает рабочие специальности

Все оборудование на заводе – корейского производства, его монтаж находится на стадии завершения. Как раз сейчас на предприятии ведутся пуско-наладочные работы. Процесс происходит под контролем коллег из Кореи и Китая. Они же занимаются и обучением персонала.

Несмотря на то, что пилотное производство на заводе стартует лишь в июле текущего года, в цехах уже вовсю идет работа: предприятие готовит кадры.

В общей сложности на автозаводе KIA будет занято 1,5 тыс. сотрудников. Но это когда предприятие выйдет на полную мощность. На первом же этапе требуется чуть больше 700 человек. Сегодня штат укомплектован на 75%, но люди здесь еще нужны.

– На данный момент нам требуется персонал на производственные позиции – это рабочие профессии: слесари механосборочных работ, маляры, рихтовщики и другие. Также нужен инженерный состав: инженеры по качеству, инженеры по ремонту и обслуживанию оборудования. Необходимы и специалисты в таможенные отделы, бухгалтеры. Более того, у нас есть позиции, на которые мы готовы взять людей без опыта. Завод располагает своим учебным тренинг-центром, где проводится обучение наших новых сотрудников, – рассказал специалист отдела по найму и подбору персонала Сергей Паникар.

В связи с автоматизацией производства на Костанайском автозаводе востребованы совершенно новые профессии – специалисты, занимающиеся настройкой и обслуживанием роботов.

Примечательно, что кадровый состав нового предприятия автопрома в Костанае складывается в основном из молодежи. То есть тенденция такова, что современное поколение, привыкшее заниматься доставкой пиццы, теперь все чаще выбирает рабочие специальности. И это вполне оправдано: на производстве есть система мотивации, возможность самореализации и профессионального роста.

Товарная линейка и география продаж

Серийное производство на Костанайском автозаводе KIA стартует в октябре нынешнего года. За три месяца с конвейера сойдет 3 000 автомобилей модели Sorento.

А в январе 2026-го будет налажено производство KIA Sportage. Эти модели очень востребованы на местном рынке, поэтому с них и решено начать производство. В конце следующего года будет налажен выпуск еще одной модели. Правда, пока не решено, какой именно. Планируется, что это будет бюджетный вариант с кузовом седан. В целом же в следующем году с конвейера Костанайского автозавода KIA сойдет 20 тыс. легковых автомашин казахстанской сборки.

Важным условием отечественного автопрома является его локализация. На Костанайском предприятии – по крайней мере, на первом этапе – будут собираться машины из готовых машкомп­лектов, прибывших из Кореи. Но о локализации задумываются уже сейчас.

– Буквально в двух километ­рах от нашего завода строится Локализационный центр, где и будут производить детали для нас и для завода Allur. Сейчас ведется поиск компаний, которые придут с технологиями, позволяющими быстро запустить производство автокомпонентов. Для нашего завода обсуждается изготовление таких деталей, как жгуты, сиденья и пластиковые компоненты, – уточнил Роман Глущенко.

Автозавод KIA – принципиально значимый для региона проект. Приток инвестиций в экономику области от его осуществления составит 280 млн долларов. Это капиталовложения предприятия. Областные власти полностью обеспечили проект инженерной инфраструктурой. За счет бюджета подведены все коммуникации, построены автомобильная и железная дороги. По ним прямиком на завод и будут поступать машкомплекты, а с завода – готовые автомобили. Руководство предприятия уже сформировало рынок продаж. Поначалу это будет поставка в регионы Казахстана, а в перспективе и экспорт в Россию и страны Азии.