Масленицу провожают в Астане

Культура
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Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
Сегодня масленицу провожают православные Казахстана. 27 февраля начинается Великий пост. Корреспондент Kazpravda.kz побывал на площади перед дворцом "Жастар", где проходят праздничные мероприятия.

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Как известно, с древних времен масленицей провожают зиму и встречают весну. Праздник обязательно нужно отмечать весело, устраивать массовые гулянья, и конечно же, печь блины и сжигать чучело. Считается, что смех и веселье в масленичную неделю принесут изобилие и благополучие в дом, поэтому веселиться полагается как можно больше.

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Каждому дню недели дано свое имя и соответствующая традиция: понедельник – встреча масленицы, вторник – заигрыши, среда – лакомка или тещины блины, четверг – разгул, широкий четверг, пятница – тещины вечера, суббота – золовкины посиделки, прощеное воскресенье.

Последний день масленицы также называют "целовальником". В этот день нужно просить прощения у родных, друзей и у Бога.

Чучело олицетворяет зиму. По традиции его нужно сжечь и таким образом попрощаться с холодами и встретить солнечную весну.

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Чучело в центре Астаны сжигать не стали, зато устроили обширную концертную программу с участием представителей культурных центров: русского, татаро-башкирского центров, союза казаков.

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Также свои номера показали детские коллективы, студенты различных учебных заведений.

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Для гостей были организованы игры и конкурсы. К примеру, парни и мужчины соревновались в силовых соревнованиях, к примеру, поднятии гирь, армрестлинге.

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Дети также не остались в стороне и участвовали в перетягивании каната, хороводах и многом другом.

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"Сегодня мы празднуем масленицу, последний день масленичной недели. Люди прощаются с зимой и ждут прихода весны и тепла. С весной люди связывают все самое светлое, это начало чего-то нового, – сказала заведующий секретариатом АНК Астаны Ляззат Кусаинова. –Сегодняшний праздник организован русским культурным центром совместно с акиматом столицы. Кроме концертной программы организованы спортивные состязания и праздничная торговля. Всех желающих угощают блинами".

Больше всего блины пользовались спросом у маленьких зрителей.

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