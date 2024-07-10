За звание лучшего посоревнуются эковолонтеры в Жамбылском районе

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По информации акимата Жамбылской области, более 150 волонтеров из Тараза и Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Таласского районов очищают и вывозят мусор из подтопленных дворов, помогают устранять последствия сильного ливня.

В областном центре в массиве Коктем, вдоль дорог областного и районного значения в Байзакском, Кордайском, Сарысуском районах, в парках будут проведены работы по очистке территории от сухой травы.

Активные граждане и волонтеры намерены убрать мусор вдоль берегов рек Талас в Таразе и Терс в Жуалынском районе, водохранилища Терс-Ащибулак. По итогам акции будут награждены активные участники.

В Жамбылском районе эковолонтеры будут соревноваться за звание лучшего. В Таласском районе запланированы конкурсы «Чистая улица», «Чистый двор». Победители будут награждены ценными призами.

На территории Костобинского и Сарыкемерского сельских округов Байзакского района активные граждане, волонтеры, депутаты организуют уборку тротуаров и газонов вдоль дороги Тараз-Сарыкемер.

В Кордайском районе пройдет массовый субботник на территории рынка «Барыс-2».

Всего в экоакции «Таза Қазақстан» участие приняли более 500 тысяч жамбылцев.

«На сегодня очищено 320 тыс. кв. м территорий, прилегающих к аэропортам, железнодорожным линиям, автовокзалам и автобусным паркам, 206 тыс. кв. м - топливно-энергетических комплексов, 108 тыс. кв. м - лечебных центров, 508 тыс. кв. м.- учебных заведений, 280 тыс. кв. м - средних и малых предприятий. Также очищено 818 км каналов и арыков, 125 тыс. жилых дворов и 4,5 тыс. км улиц, вывезено 12 тыс. тонн мусора, высажено около 60 тыс. саженцев, проведена санитарная обрезка 2,4 тыс. кустарников и деревьев, осуществлен полив 455 тыс. кв. м зеленых насаждений», – проинформировали в областном акимате.

Помимо этого регулярно от мусора очищаются территории 60 историко-культурных памятников и 143 парков и скверов. Всего в этих работах задействовано 910 единиц техники.