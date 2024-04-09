Масштабный весенний экологический месячник пройдёт в Астане

С 13 апреля по 11 мая 2024 года в столице пройдет весенний экологический месячник «Таза Қазақстан Астана – образец чистоты и порядка» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. Каждый житель может внести свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице, сообщает официальный сайт столичного акимата

Фото: с сайта акимата Астаны

В рамках экологического месячника будет проведена санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.

Также, планируется высадить более 270 тыс. зеленых насаждений в рамках акции.

"Призываем всех представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры и другие), учебные заведения, волонтеров и неравнодушных граждан принять участие в экологическом месячнике", - говорится в сообщении.

Призываем жителей и гостей столицы провести уборку внутриквартальных (придомовых) территорий.

Отметим, в своем обращении глава государства отметил важность проведения кампании по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов, а также о приведения в порядок дорог.