Массовое ДТП в СКО: число жертв уточняется

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Страшная авария произошла на трассе в Северо-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Массовое ДТП произошло 7 января, примерно в 15:16, на трассе в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Между населенными пунктами Мамлютка и Покровка столкнулись легковые автомобили "Ниссан Мурано", "Ауди А6" и "Тойота Авенсис".

Один человек скончался на месте ДТП, сообщают жители района. Есть пострадавшие. Число жертв уточняется.

На место направлена бригада скорой помощи и спасательная служба. Причина происшествия неизвестна.