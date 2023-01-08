Массовое ДТП в СКО: число жертв уточняется

Происшествия
41

Столкнулись три автомобиля. 

Фото: Pkzsk.info

Страшная авария произошла на трассе в Северо-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Массовое ДТП произошло 7 января, примерно в 15:16, на трассе в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области. 

Между населенными пунктами Мамлютка и Покровка столкнулись легковые автомобили "Ниссан Мурано", "Ауди А6" и "Тойота Авенсис".

Один человек скончался на месте ДТП, сообщают жители района. Есть пострадавшие. Число жертв уточняется.

На место направлена бригада скорой помощи и спасательная служба. Причина происшествия неизвестна. 

Популярное

Все
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Массовое ДТП в СКО: число жертв уточняется
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Аромат мандаринов и елки
Два закона подписал Касым-Жомарт Токаев
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Какие крупные спортивные события ожидают казахстанских болельщиков в 2023-м
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Песня бабочки морфо
Котокайф в котокафе
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Бабу-ягу не подвозили?
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Дед Мороз со стажем
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане

Читайте также

Происшествия
Актюбинский бизнесмен недоплатил налогов на миллиард тенге …
Происшествия
В Атырау третьи сутки ищут рыбака, провалившегося под лед
Происшествия
Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартир…
Происшествия
Смертельное ДТП из-за метели произошло в Абайской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]