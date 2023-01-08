Массовое ДТП в СКО: число жертв уточняется
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Столкнулись три автомобиля.
Страшная авария произошла на трассе в Северо-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Массовое ДТП произошло 7 января, примерно в 15:16, на трассе в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
Между населенными пунктами Мамлютка и Покровка столкнулись легковые автомобили "Ниссан Мурано", "Ауди А6" и "Тойота Авенсис".
Один человек скончался на месте ДТП, сообщают жители района. Есть пострадавшие. Число жертв уточняется.
На место направлена бригада скорой помощи и спасательная служба. Причина происшествия неизвестна.