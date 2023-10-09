О состоянии детей, отравившихся в центре спецсоцуслуг в Караганде, рассказали в управздраве

Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Все дети находятся под наблюдением врачей 

Фото: Kazpravda.kz

Всех детей, отравившихся в центре оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, выписали из больницы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Из областной детской клинической больницы выписаны еще 2 пациента, пострадавших в результате массового отравления в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Таким образом, на сегодняшний день 12 воспитанников центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей центра", – сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 30 июля – 1 августа 2023 года 14 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания спецсоцуслуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницы Караганды. Двоих из них спасти не удалось: ребенок с инвалидностью 2009 года рождения скончался 31 июля, мальчик 2012 года рождения скончался 28 августа. 

После инцидента комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК инициировал проверку в центре.

Прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников были отстранены от работы

#дети #Караганда #больница #массовое отравление

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