Отравление детей в Карагандинской области: Минтруда проверит социальный центр

Комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК инициировал проверку в Центре оказания ССУ для детей Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным пресс-службы, председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов оперативно выехал в регион с целью проведения внеплановой проверки в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. В состав комиссии также включен главный государственный инспектор социальной защиты Карагандинской области.

"В компетенцию государственных инспекторов социальной защиты входит осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью и предоставления специальных социальных услуг (дома для престарелых, лиц с инвалидностью, реабилитационные центры, центры дневного пребывания и т.д.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные инспекторы социальной защиты в случае угрозы жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг могут временно отстранить от работы социального работника.

В министерстве напомнили, что 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью, являющиеся получателями услуг Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области были госпитализированы в Многопрофильную детскую больницу города Караганды. 31 июля 2023 года один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения скончался.

По данным МТСЗН, 1 августа для оказания медицинской помощи поступило ещё 2 ребенка из Центра оказания ССУ. Таким образом, в настоящее время в больнице находятся 13 детей с инвалидностью. В центре помимо вышеуказанных 13 детей проживают еще 147 детей с инвалидностью, а также отдельно 42 ребенка получают услуги дневного пребывания (без проживания).

Прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.