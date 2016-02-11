​Мастер кинодокументалистики

На юбилейный вечер были приглашены именитые мастера искусств, видные общественные деятели, преподаватели и студенты КазНУИ. В зале им. Жамбыла состоялся специальный показ документального фильма «Линия судьбы» режиссера и оператора Болата Нусимбекова, ученика Абишева. В ходе юбилейных торжеств состоялось и награждение студентов специальной стипендией им. Ораза Абишева. Она вручается по инициативе общественного фонда имени юбиляра особо отличившимся будущим деятелям искусства, которые обучаются по специальностям «режиссура кино и телевидения» и «операторское искусство». В церемонии награждения приняли участие сын О. Абишева – Канат и внук Марат, основатель фонда. Стипендиатами стали Рамазан Халиолла, Анар Мергенбаева, Даулет Рыскулов.

Ораз Абишев за всю свою пятидесятилетнюю деятельность в документалистике создал около 70 лент и около 300 киножурналов. Необычна судьба мастера. Родился в селе Кайнар нынешней Восточно-Казахстанской области, в 1935 году начал свою карьеру солистом будущего ГАТОБ им. Абая, исполнял непростые партии. Однако, сорвав однажды голос, не смог больше выходить на сцену, и задумал сменить профессию.

В 1939 году он решительно перешел на новое, тогда еще молодое, искусство – кино. Тогда же поступил во ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии), одновременно работая ассистентом режиссера Моисея Левина, снимавшего на тот момент на «Ленфильме» картину «Райхан». С началом войны Ораз Абишев возвращается в Алматы вместе с Ленинградской киностудией, работает в ЦОКС (Центральной объединенной киностудии). Позже стал снимать киножурнал «Советский Казахстан» и документалистику. Хорошо известны такие его фильмы, как «Дина Нурпеисова», «Народные таланты», «Абай», «Мукан Тулебаев», «Диалог с историей», «Апа», «Абсент» (о коне – олимпийском чемпионе), «Жыраулар» и другие.

Ораз Абишев тщательно отбирал материал для своих лент, потому они и остались в памяти. Его картины исполнены уважением и любви к человеку, особым вниманием к его неповторимой судьбе. Оттого-то кинопроизведения Абишева стали сегодня своеобразными учебниками для новых поколений режиссеров и операторов.