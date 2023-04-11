Мать и сына убили в Актобе: задержан подозреваемый

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29 марта в одной из квартир Актобе обнаружили тела женщины и ее несовершеннолетнего сына. При этом 13-летняя дочь горожанки была госпитализирована с тяжелейшими ранами в реанимационное отделение больницы.

«В результате кропотливой работы следователей и оперативников при координации департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК с помощью камер видеонаблюдения установлен подозреваемый в разбойном нападении с проникновением в жилое помещение, с применением насилия и совершением убийства двух лиц.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 23-летний местный житель, который под тяжестью собранных доказательств сознался в совершении преступления», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Актюбинской области Мурат Аугалиев.

Мужчина арестован. Расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в рамках расследуемого уголовного дела распространению не подлежит.