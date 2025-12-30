Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами

Сенат
Президент казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев подвел итоги года и обсудил задачи предстоящего периода в ходе встречи с коллективом и параспортсменами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сенат

Фото: Сенат

Приветствуя участников встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что уходящий год был насыщенным на спортивные события и принес немало достижений и медалей в копилку побед Казахстана. Такой результат стал возможным исключительно благодаря слаженной работе спортсменов, тренеров и поддержке семей.

«2025 год прошел очень продуктивно и открыл новый этап в развитии бочча в Казахстане. В Казахстане впервые прошёл международный турнир Astana World Boccia Challenger. Это было яркое и значимое событие для нашего параспорта и для всей страны. Наши параатлеты показали отличные результаты на международных соревнованиях. Сегодня благодаря силе духа и упорству наших спортсменов Казахстан занимает 18-е место в мировом рейтинге бочча и является абсолютным лидером в Центральной Азии. Мы искренне гордимся каждым из вас и продолжим вас поддерживать. Впереди у нас новые задачи – развитие бочча в регионах, новые соревнования, проведение Кубка мира по бочча в Казахстане, дальнейшее укрепление позиций Казахстана в мировых рейтингах», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам, и поблагодарил их, а также родителей и тренеров за проявленную активность.

Глава государства, как отметил Маулен Ашимбаев, уделяет приоритетное внимание созданию равных возможностей для граждан с инвалидностью в стране. В этом направлении реализуются комплексные реформы и ведется системная работа с заинтересованными сторонами. Одним из важнейших достижений и результатов такого взаимодействия на пути построения инклюзивного общества стало открытие Центра инклюзивного спорта в Астане. Наряду с возможностью для самореализации, общения и поддержки друг друга, новый комплекс является уникальным инструментом для социализации детей с инвалидностью и адаптации их к взрослой жизни.

«Построенный по инициативе Главы государства Центр инклюзивного спорта – не просто спортивный объект, а пространство равных возможностей, развития, общения и поддержки. На прошлой неделе центр посетил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. По итогам посещения было дано поручение о создании подобных центров инклюзивного спорта во всех регионах страны. Это большое достижение для всех нас – параспортсменов, родителей, тренеров, членов федерации и партнёров. И сегодня я еще раз хочу поблагодарить вас за неустанный труд и искреннюю вовлеченность в развитие инклюзивного спорта в стране. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть 2026 год принесет новые достижения и победы всей нашей стране», – сказал в своем выступлении председатель Сената.

