Майк Тайсон празднует 50-летний юбилей

Один из лучших мастеров кожаной перчатки в истории мирового профессионального бокса – американский супертяжеловес Майк Тайсон – 30 июня отметит свое 50-летие, передает Kazpravda.kz.
Уроженец Нью-Йорка в детстве имел очень мягкий характер и не умел постоять за себя. По признанию самого Тайсона, до 10 лет он был не способен себя защитить и регулярно выступал в роли пострадавшего от своих сверстников.
"Однажды, когда мне было 10 или 11 лет, один из членов местной уличной банды вырвал у меня из рук любимого голубя и оторвал ему голову, от этого поступка я был вне себя и набросился на своего обидчика, жестоко его избив. Именно после того момента ко мне стали относиться с уважением и приняли меня в свою банду. С тех пор началась моя уличная жизнь, о которой я вспоминаю с большим сожалением, поскольку в той компании меня научили лазить по чужим карманам, воровать и грабить магазины", – рассказывает в одном из своих многочисленных интервью Майк Тайсон.
Деятельность такого рода повлекла за собой аресты, визиты в исправительные учреждения для малолетних правонарушителей, во время одного из которых Тайсону удалось встретиться с легендарным Мохаммедом Али, приезжавшим туда, чтобы пообщаться с трудными подростками. Именно после встречи с Али Тайсон впервые задумался о карьере боксера.
Ему повезло, что в возрасте 13 лет его отправили в спецшколу для несовершеннолетних преступников. В школе, в которую определили Тайсона, учителем физкультуры работал бывший боксер Бобби Стюарт, который начал тренировать Майка. Стюарт поставил условие Тайсону, что тот не будет нарушать дисциплину, на что Майк ответил согласием.
Разглядев талант в юном даровании, Стюарт заключил с ним еще один договор: "Чем лучше, Майк, ты будешь учиться в школе, тем больше я буду уделять тебе времени для занятий боксом", – сказал первый тренер великого спортсмена. Через некоторое время Стюарт понял, что его ученик уже перерос его, и познакомил Майка с легендарным тренером и менеджером Касом Д’Амато. Кас создал вокруг Тайсона профессиональную команду: тренеры, секунданты, массажисты и другие.
5 марта 1985 года Майк Тайсон дебютировал на профессиональном ринге. Первым его соперником стал Эктор Мерседес, которого Майк выиграл нокаутом. Всего же за 1985 год Тайсон провел 15 боев, и во всех поединках его противники оказывались на настиле ринга.
С 1987 по 1990 годы Тайсон являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов. Также он был чемпионом мира по версиям WBC (1986–1990, 1996), WBA (1987–1990, 1996), IBF (1987–1990). По версии журнала "Ринг", неоднократно признавался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, а также "Боксером года".
Одним из самых запоминающихся боев с участием Тайсона является его поединок против Эвандера Холифилда. В напряженном поединке доминировал Тайсон, большая часть ударов которого попадала в цель. За 40 секунд до окончания 3-го раунда между боксерами произошла потасовка, и вследствие этого Тайсон откусил противнику задне-верхнюю часть правой ушной раковины. Доктор осмотрел Холифилда и сказал, что он может продолжать бой.
Рефери оштрафовал Тайсона на два очка (за укус и толчок в спину). Бой возобновили и добавили 30 секунд к третьему раунду, и вот за 20 секунд до конца раунда Холифилд ударил Тайсона головой в бровь. Тайсон, скорчившись от боли, укусил Холифилда за левое ухо. Холифилд не вышел на 4-й раунд, и началась потасовка между сторонниками обоих боксеров. В документальном фильме "Тайсон" Майк утверждал, что сделал это в отместку за удары соперника головой, тем не менее Тайсон извинился перед Холифилдом.
Майк Тайсон в общей сложности имеет три судимости. В 1992 году (за изнасилование приговорен к 6 годам тюрьмы, из которых отсидел 3), в 1998 году (за избиения людей был приговорен к 3,5 месяца лишения свободы), в 2008 году копы задержали Тайсона за употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
У Майка Тайсона от трех браков имеется восемь детей. В 2009 году в его семье случилось горе: четырехлетняя дочь Эксодус погибла, по трагической случайности попав в петлю от каната домашнего тренажера (беговой дорожки).
Помимо славной боксерской карьеры, Майк известен еще и актерской деятельностью. Он принял активное участие в написании сценария к автобиографическому фильму "Тайсон" (1994), а также снялся в двух документальных фильмах "По ту сторону славы" (2003) и "Майк Тайсон" (2009).
Имя Железного Майка включено в Международный зал боксерской славы (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010), в Зал славы бокса штата Невада (2013).
В 2011 году, на 49-й ежегодной конвенции WBC в Лас-Вегасе Майк Тайсон был внесен в Книгу рекордов Гиннеса и в торжественной обстановке получил два сертификата – за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.
Тайсон является обладателем нескольких мировых рекордов, не побитых по сей день: самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в 20 лет 144 дня); самый молодой абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (в 21 год); боксер, затративший наименьшее время с момента дебюта на завоевание титулов чемпиона и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1 год 8,5 месяца и 2 года 5 месяцев соответственно); первый и единственный абсолютный чемпион, который завоевал три основных титула последовательно, один за другим; самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории; из десяти самых дорогих боев за всю историю бокса Майк Тайсон принял участие в шести; единственный, кто защитил титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF) 6 раз подряд; наибольшее количество самых быстрых нокаутов (9 нокаутов менее чем за 1 минуту).
Добавим, что в 2010 году свой 44-й день рождения Майк Тайсон праздновал в Казахстане. В Астану всемирно известный боксер прибыл на открытие фестиваля экшен-фильмов "Астана" по приглашению режиссера Тимура Бекмамбетова. На фестивале была показана биографическая картина "Майк", где боксер рассказывал о своей тяжелой судьбе.
Отметим, что Майк Тайсон исповедует ислам и носит арабское имя Мали́к Абду́л Ази́з.