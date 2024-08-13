Майли Сайрус удостоилась звания самой молодой легенды Disney

Фото: radiokissfm.ru / the Walt Disney Company

Певица и актриса Майли Сайрус продолжает череду творческих успехов. В феврале этого года она впервые стала обладательницей премии «Грэмми», а 11 августа она получила звание легенды Disney. В возрасте 31 года она стала самым молодым человеком, удостоенным этой награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Звание легенды Disney присваивается людям, оказавшим значительное влияние на компанию. Как пишет Variety, на церемонии D23 в Анахайме (штат Калифорния США) Майли Сайрус выступила перед публикой, а потом расплакалась, когда зрители приветствовали ее аплодисментами. Она рассказала, что написала две речи: одну длинную для уверенного выступления и одну короткую на случай, если испугается.

Сайрус вспомнила о начале своей карьеры в шоу «Ханна Монтана» в 2005 году. По ее словам, сначала она не прошла кастинг. Однако практически сразу представила себя артисткой — и больше не хотела ничего другого. Майли Сайрус отметила, что с тех пор многое изменилось, но она по-прежнему гордится тем, что была Ханной Монтаной.

«Эта награда посвящена Ханне и всем ее потрясающим преданным поклонникам, а также всем, кто воплотил мою мечту в реальность», — сказала Майли Сайрус со сцены D23.

О том, что Майли Сайрус может удостоиться звания легенды Disney, стало известно в марте этого года. Тогда исполнительный директор The Walt Disney Company Боб Айгер подчеркнул, что звание легенды Disney является высшей честью, которой компания может удостоить кого-либо, и отметил вклад каждого, кто получил награду в этом году.

Помимо Майли Сайрус, лауреатами стали художник по костюмам Колин Этвуд, актриса Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»), сотрудница Диснейленда Марта Блендинг, сценарист Джеймс Л. Брукс («Симпсоны»), режиссер Джеймс Кэмерон («Аватар»), актриса Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), художник комиксов Marvel Стив Дитко, актер Харрисон Форд («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»), аниматор Марк Хенн («Коллекция короткометражных мультфильмов Disney»), актер и режиссер Фрэнк Оз («Головоломка 2), актриса Келли Рипа («Комната Марвина»), режиссер Джо Роде и композитор Джон Уильямс («Поймай меня, если сможешь»).

Майли Сайрус дебютировала в роли Ханны Монтаны в 2006 году в одноименном шоу на канале Disney Channel, которое длилось четыре сезона до 2011 года и рассказывало о девочке-подростке, которая вела двойную жизнь: обычной школьницы и поп-звезды.

Сайрус родилась в семье музыканта Билли Рэя Сайруса, а крестной мамой девушки является легендарная певица Долли Партон. Сайрус посвятила 20 лет карьере в шоу-бизнесе. В ее наградной копилке есть MTV Movie Awards, Teen Choice Awards и People's Choice Awards.