Майнить по-белому

Майнеров вводят в экономику Казахстана, например, обяжут платить налоги. Соответствующий проект закона

«О цифровых активах в РК», разработанный депутатами, одобрил Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова. Сфера майнинга оказалась настолько всеобъемлющей, что возникла необходимость еще в четырех сопутствующих законопроектах.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, целью законопроектов является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов. Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы. Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии. Таким образом, майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.

– До этого майнинговая дея­тельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения, – пояснила депутат.

Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифровизации (МЦРИАП). Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра, без рисков для финансовой системы Казахстана.

– Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, и ее оборот запрещен в Казахстане.Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанская криптобиржа. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах начиная с 2024 года, – сказала Екатерина Смышляева.

В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграж­дения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах.

Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрировано более одного миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование черных обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в тени.

– Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и, согласно проекту, будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы, – отметила депутат.

Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в РК. Он позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов. Кроме того, предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.

Депутат Едил Жанбыршин в ходе обсуждения вспомнил, что деятельность казахстанских майнеров в свое время изрядно «потрепала» энергетическую систему страны.

– Готова ли она к дальнейшей их деятельности, пусть даже в правовом поле? В нашей экономике есть нехватка электроэнергии. У вас есть предварительные расчеты на 5–10 лет? Если будут увеличиваться майнинговые компании, не пострадает ли наша энергетическая система, или мы будем принимать оперативные решения? – справедливо задался вопросами мажилисмен.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов с постановкой вопроса согласился и пообещал, что как только закон будет принят и вступит в силу, эта насущная тема будет рассматриваться пристальнее. А пока есть решение: если будет дефицит электроэнергии на внутреннем рынке, майнинговые компании будут брать ее за счет своих станций или из-за рубежа. А станции они могут строить сами, со стороны Минэнерго запрета нет.

Ответ вице-министра дополнила Екатерина Смышляева. Она отметила, что законопроект как раз направлен на то, чтобы эта отрасль развивалась под контролем. Запрещать майнинг бесполезно: есть опыт Китая, где был введен полный запрет на майнинг, а в результате появился серый майнинг.

– Это очень тяжело админис­трируемые процессы. Мы вводим квотирование, это значит, что отрасль не сможет расти бесконтрольно, и новые майнеры вряд ли у нас появятся. Во-вторых, в нашем законопроекте предусмотрен механизм по участию инвесторов в возрождении нашей энергетической инфраструктуры, созданию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), – пояснила она.

Сопутствующими поправками также регламентируется создание полноценной системы правового регулирования оборота цифровых активов на площадке Международного финансового центра «Астана».

– Не получится ли так, что мы увеличим и облегчим вывод капитала из страны, создавая в МФЦА криптовалютную экосистему? – поинтересовался в этой связи депутат Данияр Алимбаев. – МФЦА очень часто называют офшорной зоной на территории Казахстана.

По словам Екатерины Смыш­ляевой, именно отсутствие всякого рода регулирования в данной сфере приводит к тому, что обменные потоки находятся в серой зоне, и таким образом в стране процветают и вывод капитала, и отмывание доходов.

– Одна из целей поправок – хотя бы частично «обелить» эти про­цедуры, и тогда мы защитим наших розничных инвесторов, порядочных инвесторов, у которых чистые капиталы, от рисков, связанных с участием в черных обменниках или каких-то нелегальных криптобиржах. Они смогут открыто на казахстанской криптобирже совершать сделки. С частью, которая находится в криминальной зоне, будут бороться соответствующие органы. Здесь мы это предусмотрели. А по поводу криптобирж скажу, что в МФЦА действуют правила, которые предусматривают борьбу с отмыванием доходов, и там у них четкие обязательства по предоставлению информации по подозрительным операциям, по операциям с допустимыми объе­мами. Кроме того, они являются субъектами финмониторинга, поэтому здесь мы, наоборот, ожидаем «обеления» рынка, – сказала она.

Согласно повестке дня мажилисмены ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Швейцарским федеральным советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений. Целью соглашения является урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях стран оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств.

Как известно, согласно дейст­вующей дипломатической прак­тике, супруг или супруга казахстанского дипломата как член семьи получает надбавки за неработающего супруга. Депутаты поинтересовались, сохраняются ли эти надбавки в случае, если супруг или супруга решат выйти на работу в стране миссии?

По словам вице-министра иностранных дел РК Романа Василенко, вступление в силу этого соглашения будет означать, что при получении разрешения на работу члены семей казахстанских дипломатов не будут больше получать действующие надбавки, которые предусмотрены действующим законом РК.

Во втором чтении депутаты одобрили законопроект «О геоде­зии, картографии и пространственных данных» с поправками и выступили с депутатскими запросами в адрес исполнительных органов.

О том, что развитие отечествен­ного туризма страдает из-за плохой работы транспортной сферы, в своем депутатском запросе ­заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

– Каждый раз возникают разные трудности, мешающие развитию туризма. Есть турист – нет маршрута, есть маршрут – нет инфраструктуры, есть инфраструктура – нет продукта и так далее. Однако в этом году вроде бы сложилось все. Интенсивный поток платежеспособных турис­тов и огромный спрос, наличие туристской инфраструктуры, огромное количество туристи­ческих объектов и сакральных мест. Казалось бы, удачный период для отрасли, но нет. Оказалось, что до многих красот нашей страны просто невозможно добраться, – возмутился депутат.

При этом он отметил, что больше всего нареканий поступает на качество авиа- и железнодорожных перевозок. Не спасает ситуацию и автомобильный транспорт, так как и в этой сфере не готовы для развития внутреннего туризма.

Коллегу поддержал спикер ­Мажилиса Ерлан Кошанов.

– Это очень актуальный вопрос. В результате многолетней бессистемной работы мы уступаем по многим позициям. Соседние страны опережают нас. Поэтому я полностью поддерживаю постановку этого вопроса и думаю, что мои коллеги тоже поддержат. Предлагаю пригласить членов Правительства на следующее заседание, чтобы подробно рассмотреть этот вопрос. Пусть они расскажут, как мы будем выстраивать эту работу, какие есть планы, какие результаты мы получим в результате их исполнения, – ­заявил председатель Мажилиса.