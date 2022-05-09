Майор Штурм

Участника Великой Отечественной войны Александра Несмиянова трижды представляли к званию Героя Советского Союза. И трижды ему было отказано.

О мужественном офицере известно немногое. Александр Александрович родился на Алтае, в армию был призван в Зыряновском районе Восточного Казахстана (ныне район Алтай). На передовой оказался в 1942 году в составе 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии. Был командиром батальона.

«3 ноября 1943 года в боях за Крым, несмотря на шквальный огонь противника, капитан Несмиянов поднял батальон в атаку и овладел участком Турецкого вала, – значится в справке на сайте Военно-исторического общества РФ. – Бойцы уничтожили 2 автоматические пушки, пять 82-миллиметровых минометов, более 150 фашистов. Ворвавшись первым на вал, Несмиянов в бою против 20 немцев уничтожил из автомата 13, остальных обратил в бегство.

8 апреля 1944 года при прорыве сильно укреп­ленной обороны противника в районе Армянска подразделение отважного военного атакой с тыла отвлекало противника на себя, что дало возможность соседнему батальону прорвать линию укреп­ления. Заменив вышедших из строя командиров рот, майор Несмиянов возглавил штурм господствующей высоты 14,9. Первым ворвался на нее, был тяжело ранен, но не покинул поле боя и организовал оборону против контратаки 12 вражеских танков. Потом уничтожив 3 танка, его батальон ворвался в Армянск и очистил его от врага.

Осенью 1944-го с марша батальон казахстанца вступил в бой в районе реки Юра. Фашисты вели ураганный огонь. Силы были неравными. Майор лично поднял солдат в атаку и к рассвету 10 октяб­ря выбил противника из укрепрайона. Батальон первым пересек границу Восточной Пруссии, отбив железнодорожную станцию Шамай Кемен.

Подразделение захватило два эшелона, более 300 автомашин с продовольствием и вещевым имуществом. Получив боевую задачу, батальон Несмиянова вышел в район Огельн и, несмотря на отсутствие поддерживающей артиллерии, удержал занятые рубежи. Было уничтожено более 160 солдат и 28 огневых точек противника».

Казахстанца трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но трижды ему было отказано. Он был награжден орденом Александра Невского, орденом Красного Знамени и орденом Кутузова III степени.