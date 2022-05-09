Свежий выпуск Майор Штурм 9 мая 2022 г. 0:00 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Участника Великой Отечественной войны Александра Несмиянова трижды представляли к званию Героя Советского Союза. И трижды ему было отказано. О мужественном офицере известно немногое. Александр Александрович родился на Алтае, в армию был призван в Зыряновском районе Восточного Казахстана (ныне район Алтай). На передовой оказался в 1942 году в составе 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии. Был командиром батальона. «3 ноября 1943 года в боях за Крым, несмотря на шквальный огонь противника, капитан Несмиянов поднял батальон в атаку и овладел участком Турецкого вала, – значится в справке на сайте Военно-исторического общества РФ. – Бойцы уничтожили 2 автоматические пушки, пять 82-миллиметровых минометов, более 150 фашистов. Ворвавшись первым на вал, Несмиянов в бою против 20 немцев уничтожил из автомата 13, остальных обратил в бегство. 8 апреля 1944 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе Армянска подразделение отважного военного атакой с тыла отвлекало противника на себя, что дало возможность соседнему батальону прорвать линию укрепления. Заменив вышедших из строя командиров рот, майор Несмиянов возглавил штурм господствующей высоты 14,9. Первым ворвался на нее, был тяжело ранен, но не покинул поле боя и организовал оборону против контратаки 12 вражеских танков. Потом уничтожив 3 танка, его батальон ворвался в Армянск и очистил его от врага. Осенью 1944-го с марша батальон казахстанца вступил в бой в районе реки Юра. Фашисты вели ураганный огонь. Силы были неравными. Майор лично поднял солдат в атаку и к рассвету 10 октября выбил противника из укрепрайона. Батальон первым пересек границу Восточной Пруссии, отбив железнодорожную станцию Шамай Кемен. Подразделение захватило два эшелона, более 300 автомашин с продовольствием и вещевым имуществом. Получив боевую задачу, батальон Несмиянова вышел в район Огельн и, несмотря на отсутствие поддерживающей артиллерии, удержал занятые рубежи. Было уничтожено более 160 солдат и 28 огневых точек противника». Казахстанца трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но трижды ему было отказано. Он был награжден орденом Александра Невского, орденом Красного Знамени и орденом Кутузова III степени.