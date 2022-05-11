Фото: Kazpravda.kz
Мажилис , Экономика
Мажилис одобрил поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил в своем содокладе депутат Анатолий Бойчин, в настоящее время уровень стрессовых активов по банковской системе не представляет угрозы для финансовой стабильности финансового сектора Казахстана, однако на балансах банков и их дочерних организаций все еще сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающий проблемные кредиты, недвижимость, земельные участки, производственные объекты и оборудование, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечение их в экономический оборот, для достижения которых необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рынку стрессовых активов широкого круга инвесторов», – отметил мажилисмен.

Основным приоритетом законопроекта является реализация системных мер, направленных на развитие рынка стрессовых активов на рыночных условиях.

«Это позволит высвободить капитал и операционные ресурсы банков для устойчивого кредитования экономики», – пояснил Анатолий Бойчин.

 

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