Мажилис одобрил поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил в своем содокладе депутат Анатолий Бойчин, в настоящее время уровень стрессовых активов по банковской системе не представляет угрозы для финансовой стабильности финансового сектора Казахстана, однако на балансах банков и их дочерних организаций все еще сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающий проблемные кредиты, недвижимость, земельные участки, производственные объекты и оборудование, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечение их в экономический оборот, для достижения которых необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рынку стрессовых активов широкого круга инвесторов», – отметил мажилисмен.

Основным приоритетом законопроекта является реализация системных мер, направленных на развитие рынка стрессовых активов на рыночных условиях.

«Это позволит высвободить капитал и операционные ресурсы банков для устойчивого кредитования экономики», – пояснил Анатолий Бойчин.