Мажилис принял закон «О масс-медиа»

Мажилис, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Пресс-карта для журналистов будет исключена из закона, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Жанарбек Ашимжанов, закон «О масс-медиа» и сопутствующие поправки направлены на совершенствование законодательства в области средств массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа-отрасли в соответствии с данным поручением президента страны.

Кроме того, основным законом предусмотрены конкретные предложения по повышению статуса журналистов, укреплению прав и пересмотру обязанностей журналистов, а также по расширению привилегий журналистов.

«Законом предложена норма по внедрению пресс-карты, предоставляющая право на упрощенную аккредитацию отдельным журналистам. Откровенно говоря, эта норма вызвала большие споры в рабочей группе, обществе в целом. Подавляющее большинство членов рабочей группы расценили эту норму, как противоречащую демократическим принципам, дискредитирующую журналистов, препятствующую всестороннему распространению информации. Поэтому по данной норме было принято конкретное решение, норма о пресс-карте была исключена», - пояснил депутат.

Ашимжанов также перечислил внесенные депутатами нормы. Так, вводится понятие «особый статус журналиста» и «упрощенный порядок аккредитации»; уточнение понятий «аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации)» и «мониторинг масс-медиа».

Предусматривается объединение сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие «интернет-издание», которые будут являться одним из видов СМИ, при этом, интернет-издания ставятся на учет в обязательном порядке как все традиционные СМИ.

Также введено увеличение требования по распространению теле-, радиопрограмм на государственном языке и объему отечественного контента с 2025 года на 55 процентов, с 2027 года – на 60 процентов от общего объема теле-, радиопрограмм.

Кроме того, вводится сокращение срока исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ в связи с нарушением прав, с трех лет до одного года и определение в качестве основной функции общественно-профессиональных советов по вопросам саморегулирования деятельности СМИ разработки Этического кодекса журналистов.

Предлагается также финансовая поддержка детских изданий и региональных газет и журналов путем присуждения грантов) и сокращение ретрансляции теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов в еженедельном объеме вещания отечественных теле-, радиоканалов с 20 до 10 процентов.

#мажилис #закон #СМИ #масс-медиа

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