Мажилис рассмотрит поправки

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Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты.

фото из архива "КП"

На обсуждение депутатов во втором чтении вносятся законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Они разработаны Правительством во исполнение поручения Главы государст­ва о необходимости решения вопроса доступности жилья для граждан. Депутаты также заслушают отчет Высшей аудиторской палаты РК по вопросу эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта. В работу будут приняты новые законопроекты о ратификации ряда международных соглашений, по которым профильным комитетам предстоит определить сроки подготовки заключений.

#заседание #повестка #бюро Мажилиса

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