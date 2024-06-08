Мажилис рассмотрит поправки

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На обсуждение депутатов во втором чтении вносятся законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Они разработаны Правительством во исполнение поручения Главы государст­ва о необходимости решения вопроса доступности жилья для граждан. Депутаты также заслушают отчет Высшей аудиторской палаты РК по вопросу эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта. В работу будут приняты новые законопроекты о ратификации ряда международных соглашений, по которым профильным комитетам предстоит определить сроки подготовки заключений.