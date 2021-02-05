Мажилисмены-медики сделали прививки от КВИ

Депутаты прошли начальный этап вакцинации одними из первых наряду со своими коллегами-медиками. До избрания депутатами Мажилиса VII созыва они в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией работали в медицинских учреждениях своего региона, оказывая необходимую медицинскую помощь населению. Как рассказал, к примеру, Галымжан Елеу­ов, практикующий врач-хирург, будучи директором «Клиники Дару» в Актобе, в пик пандемии он инициировал открытие на базе клиники провизорного центра на 200 коек. За это время лечение в нем прошли более 2,5 тыс. человек.

Депутаты выразили надежду, что массовая вакцинация позволит быстрее выработать коллективный иммунитет и вернуть жизнь казахстанцев в привычное русло.

– Как медик, я прекрасно понимаю, что сейчас только массовая вакцинация способна противостоять распространению коронавируса. Конечно, это добровольное решение каждого человека. Для себя я решила этот вопрос одно-

значно: сделала прививку, потому что от этого зависит мое здоровье, здоровье моих родных и близких, – сказала депутат Мажилиса Лариса Павловец.

Депутаты также отметили, что после введения вакцины чувствуют себя хорошо.

Как уточнили в пресс-службе Мажилиса, вакцинирование остальных депутатов запланировано на март в рамках следующих этапов согласно графику Министерства здравоохранения.

Что касается председателя Мажилиса, то в связи с тем, что Нурлан Нигматулин перенес коронавирус, у него достаточное количество антител. Поэтому медицинских показаний для вакцинации у него нет.