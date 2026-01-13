Мажилисмены посетили первый в Кокшетау центр поддержки детей с аутизмом

Парламент
2
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAТ Айна Мусралимова, Наталья Дементьева и Юлия Кучинская посетили центр поддержки детей с аутизмом в городе Кокшетау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Центр является первым в регионе государственным учреждением подобного профиля. Здесь детям оказывают помощь в форматах дневного и круглосуточного пребывания. Центр предоставляет бесплатные коррекционно-развивающие программы, услуги по социальной адаптации и уход, основанный на индивидуальных потребностях каждого ребенка. В ходе визита депутаты ознакомились с условиями работы учреждения, побеседовали с педагогами и обсудили меры по дальнейшему развитию инклюзивной среды в Акмолинской области.

Депутат Айна Мусралимова подчеркнула, что поддержка детей с особыми потребностями является приоритетной государственной задачей.

– Президент Касым-Жомарт Токаев дал четкое поручение: в каждом регионе следует открыть центры реабилитации и развития особенных детей. И вот теперь в городе Кокшетау есть такой центр. Важно, чтобы такие учреждения не просто открывались, но и были обеспечены специалистами, методиками и устойчивым финансированием. Сегодня в Акмолинской области проживает порядка 30 тысяч лиц с инвалидностью, включая более 3 тысяч детей с инвалидностью. И задача государства – создать все условия по их социализации и полноценной жизни, – отметила она.

Депутаты также рассказали о работе Парламента по законодательному совершенствованию безбарьерной среды. В частности, в недавно подписанном Главой государства Строительном кодексе доступность объектов закреплена как базовый приоритет. Теперь требования к безбарьерной среде жестко контролируются уже на этапе проектирования жилых и промышленных зданий.

В рамках формирования инклюзивной среды в регионе уже проведено 116 рейдов и проверено 192 объекта инфраструктуры, в результате чего выявлено 80 нарушений. На сегодня в области функционируют 127 кабинетов инклюзии, которые посещают 2667 детей, а также действуют 8 адаптивных спортивных секций. Кроме того, по линии занятости организовано 80 тематических ярмарок вакансий, по итогам которых 413 человек с инвалидностью были трудоустроены на постоянные рабочие места.

#мажилис #депутат #регион

