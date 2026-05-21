От финишной прямой к новому старту

Парламент на совместном заседании под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова с участием председателя Сената Маулена Ашимбаева принял в окончательном чтении пакет законов, закре­пивших правовую основу для перехода к прак­тической реализации реформ через конкретные правовые механизмы.

Парламентарии рассмот­рели и приняли конс­титуционные законы «О Президенте РК», «О Курултае РК и статусе его депутатов», «О Қазақстан Халық Кеңесі», «О статусе столицы РК», «Об административно-территориальном устройстве РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые конс­титуционные законы РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре»

В ходе заседания было подчеркнуто, что рассмотренные законы имеют особое значение в реализации новой народной Конституции, принятой казахстанцами на республиканском референдуме. В частности, закон «О Қазақстан Халық Кеңесі» играет ключевую роль в институционализации прямого диа­лога между властью и обществом. Он призван закрепить новую модель взаимодействия государства и общества, при которой общест­венное мнение будет системно учитываться при выработке стратегических решений.

По словам сенатора Нурторе Жусипа, речь идет о формировании не просто консультативного органа, а полноценного институционального механизма народного участия в государственном управлении.

– Это не просто новый закон. Это шаг к формированию новой модели взаимодействия государства и общества, направленной на институциональное усиление народного представительства. В соответствии с законом в стране создается высший консультативный орган с конституционным статусом – Халық Кеңесі. Его главная цель – сделать общественное мнение неотъемлемой частью процесса принятия государственных решений, – отметил сенатор.

По мнению депутата, новый орган должен стать площадкой не только для диалога, но и для реального продвижения общественных инициатив на уровень государственной политики.

– Халық Кеңесі – это уникальный инс­титут, который будет доносить реальный голос народа и оказывать влияние на стратегическом уровне. Предложения граждан получат системный механизм рассмотрения и возможность влиять на конкретные решения. Если ранее некоторые инициативы могли оставаться без должного внимания, теперь они будут рассматриваться институционально, – подчеркнул Нурторе Жусип.

В целом новый механизм должен вывести участие граждан в управлении страной на качественно новый уровень и стать частью новой архитектуры общественного доверия между государством и обществом.

В ходе рассмотрения и обсуждения новелл закона «Об административно-территориальном устройстве РК» сенатор Али Бектаев отметил, что нормы фактически обновляют правила формирования населенных пунктов, изменения границ, распределения полномочий между местными органами власти и цифрового учета территорий. По словам сенатора, принятие нового Конституционного закона станет важным этапом модернизации всей системы территориального управления страны.

– Изменения направлены прежде всего на повышение правового качества законопроекта, приведение в соответствие с новой Конституцией и действующими отраслевыми законами и устранение противоречий, которые могут возникнуть на практике, – подчеркнул сенатор.

Как отметил депутат, отдельный блок поправок касается расширения полномочий на местах. В частности, предлагается усилить роль акимов базового уровня, а также создать более четкие механизмы управления территориями в условиях роста агломераций и развития пригородных зон.

– Уточнена компетенция местных представительных и исполнительных органов в части определения порядка создания, реорганизации и ликвидации населенных пунктов, изменения границ. Это позволяет разграничить полномочия между местными органами, – отметил Али Бектаев.

Кроме того, документ предус­матривает цифровизацию учета административно-территориальных единиц, уточнение статуса отдельных населенных пунктов и перераспределение полномочий между государственными органами. Ожидается, что эти меры сделают систему государственного управления более современной, прозрачной и управляемой, а также усилят принцип территориальной целостности страны.

Избирательную систему Казахстана также ждет масштабная перенастройка. Речь идет о пересмотре избирательных процедур, уточнении полномочий избирательных комиссий, обновлении норм о Конституционном cуде, Правительстве, прокуратуре и других институтах власти.

Как отметил сенатор Нурлан Бекназаров, закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре» стал результатом масштабной парламентской работы, в ходе обсуждения в совместную комиссию поступило множество предложений.

– Часть важных изменений направлена на совершенствование законодательства в связи с формированием однопалатного Парламента – Курултая и избранием его депутатов на основе системы пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа. Также в целях институционального усиления избирательной системы уточнены и определены полномочия Центральной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий, правовые обязанности их членов. Дополнены правила формирования избирательных участков и ознакомления со списками избирателей, – подчеркнул Нурлан Бекназаров.

По словам сенатора, предлагаемые нормы направлены на институциональное укрепление избирательной системы и дальнейшее развитие демократичес­ких процессов. Отдельные изменения также предусматривают пересмотр ряда действующих политико-правовых механизмов, включая подходы к формированию местной исполнительной власти, а также приведение ключевых конституционных законов в соответствие с обновленной Конституцией.

Проект Конституционного закона РК «О Курултае РК и статусе его депутатов» также нашел поддержку парламентариев. Глава совместной комиссии мажилисмен Марат Башимов кратко остановился на основных нововведениях закона. Так, согласно ему, Халық Кеңесі входит в число субъектов законодательной инициативы, который реализует это право путем внесения соответствующего решения в Курултай. Срок представления заключений Правительства на депутатские инициативы, затрагивающие государственный бюджет, определен на уровне Конституционного закона и будет составлять три месяца. Установлены механизмы взаимодействия между Курултаем и Правительством, например доклад Премьер-министра о дея­тельности Правительства на заседании Курултая, а также порядок выражения вотума недоверия Правительству.

Законопроектом устанавливается, что Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Председатель Курултая большинством голосов от общего числа депутатов имеет трех заместителей, избираемых Курултаем. Курултай дает согласие Президенту на назначение на должности вице-президента, Премьер-министра, судей Конституционного суда, членов ЦИК и ВАП РК.

Принят и закон «О статусе столицы РК». Как отметил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, после рассмот­рения документа на комиссии конк­ретизированы нормы по порядку и режиму использования земель, включенных в пригородную зону столицы. Данный порядок и режим использования земель будет определяться Правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области, а также местного совета агломерации. Также уточнены нормы по задачам органов местного государственного управления столицы, полномочиям маслихата и акимата столицы. Закрепляются полномочия маслихата по утверждению экономических и социальных программ развития города, бюджета и отчетов об их исполнении. Принято важное решение включать в состав градостроительного совета независимых и професссио­нальных экспертов, а также общественных организаций. При этом в целях повышения доступности городской среды теперь в состав градостроительного совета включены эксперты, представляющие интересы лиц с инвалидностью.

Закон «О Президенте РК» представила депутат Мажилиса Унзила Шапак. Документ определяет правовой статус Президента и вице-президента Казахстана. Законопроект состоит из 8 глав и 43 статей. При этом авторы сохранили преемственность ключевых принципов действующего конституционного регулирования. Вместе с тем нормы документа были адаптированы к положениям Конституции 2026 года, а также дополнены с учетом создания новых институтов государственной власти. Кроме того, ранее действовавшие положения прошли существенную доработку и редакционное обновление.

Сенатор Жанна Асанова, комментируя принятые законы, направленные на реализацию обновленной Конституции Казахстана, назвала нынешний этап историческим для страны.

– Мы на финишной прямой и одновременно – на этапе выхода на новый старт, – образно выразилась депутат.

По ее словам, после принятия Конституции логичным продолжением стало приведение всей правовой системы в соответствие с новыми принципами и механизмами государственного устройства. Особое внимание Жанна Асанова уделила закону о Курултае, который, по ее оценке, формирует новую модель высшего представительного и законодательного органа страны. Документ усиливает механизмы парламентского контроля, политической ответственнос­ти и баланса между ветвями власти. Кроме того, закрепляются новые подходы к законодательному процессу, кадровым назначениям, деятельности комитетов, парламентской оппозиции и статусу депутатов.

– Сегодняшнее совместное заседание Парламента стало важным этапом формирования новой модели государственного управления, основанной на институциональной устойчивости, расширении общественного участия и повышении ответственности государственных институтов перед обществом, – сказала сенатор Асанова.