Налоговый кодекс вновь в центре внимания

Однако обсуждение быстро вышло за рамки технических поправок и перешло к оценке эффективности самого нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года.

Поправки в Налоговый кодекс вносятся в связи с созданием однопалатного Парламента – Курултая, образованием Қазақстан халық кеңесі, редакционными изменениями, напрямую вытекающими из Конституции, а также исключением государственной пошлины при направлении обращений граждан в Конституционный суд Республики Казахстан в связи с исключением аналогичной нормы из конституционного закона. В этом законе все максимально понятно и просто.

Но возникли вопросы относительно действия самого Налогового кодекса. Депутаты стали сомневаться, приносит ли он ту пользу, которую обещали разработчики, когда представили новый Налоговый кодекс в Парламенте. Депутат Олжас Нуралдинов напомнил, что еще в прошлом году Правительство обещало внести поправки, касающие­ся налогового администрирования, однако соответствующий законопроект так и не поступил в Мажилис. При этом даже был создан проектный офис по внедрению Налогового кодекса, и представители бизнеса, отраслевых ассоциаций и депутаты ожидали, что по итогам первых месяцев применения документа будут подготовлены доработки.

– Вчера нами уже в четвертый раз были направлены предложения в проектный офис по доработке Налогового кодекса. Они сформированы по итогам встреч с предпринимателями в Шымкенте, Караганде, Семее, в ближайшую субботу планируется встреча в Уральске. Однако до настоя­щего времени проектным офисом не рассмотрено ни одно предложение, – возмутился депутат.

Он потребовал разъяснить результаты внедрения ключевых новелл кодекса, включая повышение ставок КПН и НДС, реформу специальных налоговых режимов и новые подходы к налоговому администрированию.

Отвечая, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что для полноценной оценки нового Налогового кодекса необходимо время. Что касается проектного офиса, то он уже провел аж 15 заседаний, а возникающие практические кейсы, прежде всего со стороны бизнеса, рассматриваются практически ежедневно!

– Те решения, которые требуют изменения законодательства, мы сейчас собираем и готовим. Осенью эти поправки будут внесены, – пообещал Азамат Амрин.

Он также привел статистику, которая, как он утверждает, свидетельствует о стабильной ситуации в экономике. Так, количество зарегистрированного бизнеса, по его словам, выросло на 224 тыс. субъектов, а налоговые поступления увеличились на 26%. Дополнительно в бюджет поступил 861 млрд тенге по сравнению с прошлым годом.

При этом вице-министр отдельно подчеркнул, что окончательные выводы по влиянию повышения НДС можно будет сделать только после завершения первого полноценного налогового периода по новым ставкам.

Однако ответы не убедили часть депутатов. Бакытжан Базарбек напомнил, что ранее представители Правительства обещали представить аналитику и, возможно, пакет поправок уже в мае-июне текущего года.

Особое внимание депутат уделил вопросу освобождения от НДС закупа авиатоплива. По его словам, льгота вводилась для снижения стоимости авиабилетов, однако на практике цены продолжили расти.

– Цены на авиабилеты не только не снизились, они повысились. Возникает вопрос: возможно, Министерству национальной экономики стоит вернуться к этой норме? – задался вопросом депутат.

Азамат Амрин признал, что одной из целей отмены НДС на авиатопливо действительно было снижение цен на авиабилеты. При этом он напомнил, что с 2027 года министерство будет ежегодно представлять вместе с рес­публиканским бюджетом отчет о налоговых расходах и эффективности предоставленных льгот.

– Это может стать одним из оснований для того, чтобы инициировать отмену данной льготы, – заявил вице-министр.

Согласно повестке, депутаты также одобрили в первом чтении поправки по вопросам нотариальной деятельности. Законопроект разработан группой депутатов Парламента в целях совершенствования законодательства о нотариате и повышения эффективности государственного контроля в этой сфере. Документ направлен на обеспечение законности при совершении нотариальных действий и создание условий для повышения качества нотариальных услуг. Предлагается определить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области нотариальной дея­тельности непосредственно в законе «О нотариате». Также предусматривается автоматическое распределение исполнительной надписи между нотариусами через Единую нотариальную информационную систему.

Кроме того, предлагается усилить ответственность нотариусов за счет расширения оснований для приостановления действия лицензии и ее лишения. В документе также закрепляется порядок формирования нотариального электронного архива.

Отдельной нормой нотариусам предоставляется право на получение дохода от имущества, переданного в доверительное управление, доли в уставном капитале коммерческой организации и имущества, переданного в наем.

Депутаты предложили новые меры поддержки машиностроения и промышленности, разработав поправки по вопросам развития машинострое­ния. Как отметил депутат Айтуар Кошмамбетов, документ предусматривает точечные изменения в действующее законодательство и касается не только машиностроения, но и всей обрабатывающей промышленности.

Поправки предлагается внести в Предпринимательский и Экологичес­кий кодексы, а также в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении», «О специальных экономических и индустриальных зонах», «О промышленной политике» и ряд других законодательных актов.

Одним из ключевых направлений законопроекта является повышение эффективности специальных экономических зон. Предлагается установить приоритетные виды деятельности по производству товаров среднего и высокого передела, усилить контроль за исполнением договорных обязательств участниками СЭЗ, а также ввести критерии для потенциальных участников, исключающие дублирующие производства и выпуск невостребованной продукции.

Отдельный блок поправок касается внедрения института промышленных кластеров, подлежащих государственной поддержке. Как отметил Айтуар Кошмамбетов, предлагается заменить понятие «территориальный кластер» на «промышленный кластер», исключив критерий географической концент­рации. По мнению разработчиков, это позволит предприятиям машинострое­ния, расположенным в разных регионах страны, объединяться в единые производственные цепочки и развивать внутристрановую ценность.

Также законопроект предусматривает создание комиссий по мониторингу соб­людения требований по применению отечественных строительных материалов и оборудования при строительстве объектов за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора. Соответствующими полномочиями предлагается наделить маслихаты.

– Мера направлена на сокращение случаев замены отечественной продукции импортной при реализации государственных строительных проектов. Кроме того, в законопроект включены нормы о введении встречных обязательств по развитию внутристрановой ценности и углублению локализации производства. Предполагается, что эти меры будут стимулировать выпуск продукции с высокой добавленной стои­мостью и поддержат отечественных производителей, – пояснил депутат.

Документ также регулирует деятельность по сбору, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, определяя перечень обязанностей юридических лиц, работающих в этой сфере.

Мажилис также рассмотрел поправки по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы, а также ряд законов во втором чтении.