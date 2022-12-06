«Медеу» собирает звезд

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Юлия Миленькая

Известный российский фигурист Илья Авербух отметит 50-летний юбилей высокогорного катка «Медеу» и свой день рождения в Алматы.

Об этом режиссер, продюсер и хореограф ледовых проектов сказал в ходе прошедшей пресс-конференции для казахстанских СМИ.

– Я очень люблю Казахстан. Мы много раз выступали в Алматы и Астане. Здесь нас всегда тепло принимают. Мне очень приятно, что в свой день рождения, 18 декабря, я тоже буду в Казахстане, а именно на катке «Медеу», и разделю празднование в честь этого замечательного культового спортивного сооружения вместе с жителями и гостями города, – рассказал Илья Авербух. – Позже наша команда вновь приедет к вам и презентует спектакль «Щелкунчик и Мышиный король», который будет показан в рамках новогодних представлений.

По словам Авербуха, он получил от руководства «Медеу» предложение о сотрудничестве в организации празднования юбилея высокогорного катка. Известно, что на «Медеу» будут выступать такие звезды фигурного катания, как олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, олимпийская чемпионка, чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. На лед выйдут и Элизабет Турсынбаева, а также детские коллективы Казахстана, с которыми поработают приглашенные российские профессионалы.

К слову, сказка Гофмана – не первый новогодний ледовый проект от Ильи Авербуха. Российский мастер в разные годы представлял спектакли «Пока часы двенадцать бьют», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Алиса в Стране чудес», «Волшебник страны Оз», «Морозко»…

– Помню, что олимпийские чемпионы поначалу довольно скептически относились к таким проектам, считая, что кататься на «елках» – это не их уровень. Но в итоге нам удалось представить очень успешный спектакль. Спустя время мои коллеги с большой охотой подключились к новогодним представлениям. И сейчас участие в них становится самым желанным для всех топ-спортсменов, – отметил он.

Илья Авербух признался, что не фокусируется исключительно вокруг ледовых шоу. Нередко выступает в роли режиссера-­постановщика знаковых мировых событий в области спорта и культуры, в частности – церемонии открытия чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники», Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

– Когда Всемирная зимняя Универсиада-2017 проходила в Казахстане, я тоже был одним из участников церемонии открытия, представляя российский блок, – отметил Илья Изяславич. – Был режиссером открытия культурного форума в Мариинском теат­ре, церемонии открытия пиротехнического шоу, где, кстати, блестяще выступила команда Казахстана. Таким образом, могу сказать, что ледовые шоу у меня отошли в ранг любимого хобби.

Между тем Илья Авербух построил три ледовых центра в Ставрополе, Симферополе и Ессентуках, где бесплатно занимаются 1 500 детей. Сейчас идет строительство четвертого катка в одном из российских городов.

– Мобильные ледовые центры с катками олимпийских размеров возводятся буквально за семь месяцев, дают возможность тренироваться детям под руководством известных тренеров, которые приезжают и проводят для них мастер-классы, – продолжил Илья Авербух.

В завершение пресс-конференции он с особой теплотой вспомнил о нашем легендарном фигуристе Денисе Тене.

– Я с большим уважением отношусь к семье Дениса, его маме, – отметил Илья Авербух. – Он был, бесспорно, талантливым спортсменом! К сожалению, фигуриста такого уровня в Казахстане на данный момент нет. Будем верить, что это «затишье» пройдет. Такие уникальные спортсмены, как Денис и Элизабет, нужны, чтобы популяризация фигурного катания в стране была на высоте.

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