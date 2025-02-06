Медики обратились к астанчанам по поводу падения детей из окон

В прошлом году в столице 63 ребенка выпали из окон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на зимний период времени, в Астане отмечаются случаи падений детей из окон высотных зданий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

По данным столичного управления общественного здравоохранения, с начала года зафиксированы три падения ребенка с высоты. В основе всех трагедий с выпадением детей из окон – невнимательность родителей, говорят врачи.

«Сначала года в отделении реанимации нашей больницы двое детей находились в тяжелом стоянии с различными травмами и переломами костей. После были переведены в отделение травматологии под присмотром медперсонала. Зачастую при падении дети получают переломы позвоночника, рук и ног, черепно-мозговую травму и разрывы внутренних органов. Мы настоятельно просим взрослых не оставлять детей одних в помещении даже с закрытом окном! Одна отвлеченная минута на что-то может обернуться трагедией», - предупредил заведующий травм.пункта Многопрофильной городской детской больницы N2 г. Астаны Садуов Баймаханбет.

По данным больницы, в прошлом году зарегистрировано 63 случая падения детей из окон, из них 33 ребенка в тяжелом стоянии были госпитализированы в стационар; 4 случая с летальным исходом.

Напоминание взрослым о простых правилах безопасности:

* Никогда не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или открытой балконной дверью.

* Не позволяйте детям находиться на подоконнике.

* Проверьте, чтобы рядом с окном не стояло мебели, с помощью которой малыш может забраться на подоконник.

* Если есть такая возможность, оборудуйте окна специальными запорными устройствами.

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