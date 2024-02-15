Медики сообщили о состоянии спасенной из-под завалов женщины в Темиртау

Пациентка находится в сознании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области

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Сообщается, что пациентка госпитализирована с термическими ожогами разной локализации. У нее травматический шок легкой степени.

– Пациентка в сознании. В данное время проводится комплекс диагностических мероприятий. Состояние средней степени тяжести, – отметили врачи.

Напомним, после взрыва газа здание магазина в Темиртау обрушилось, начался пожар. Под завалами остались люди. МЧС опуликовало видео спасательных работ с места взрыва.

Спасатели вызволили женщину. Находясь в сознании, она сообщила о том, что в здании был еще один человек. Позже под завалами обнаружили мертвую женщину.