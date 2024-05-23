Механизм АСП изменят в Казахстане

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Минтруда совместно с заинтересованными госорганами прорабатывает механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев. Это позволит выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

«Планируется предусмотреть основные расходы, в том числе на покупку движимого или недвижимого имущества, обучение и дополнительное образование, расходы на отдых и развлечения, на оздоровление, покупку предметов мебели, бытовой техники и погашение кредитов. Для получения сведений о расходах граждан рассматривается интеграция информационных систем соответствующих государственных органов и организаций», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на сегодня АСП предусматривает ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума; предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка и содействие занятости трудоспособных получателей соцпомощи.