Механизм применения налоговых вычетов для работников с инвалидностью скорректировали в Казахстане

Правительство
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Речь идет о льготном пороге в 882 МРП при расчете ИПН

Фото: пресс-служба Правительства

На четвертом заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшем сегодня под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрены обращения организаций, в которых трудоустроены люди с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Поднятые вопросы касались порядка налогообложения таких работников в связи с изменениями, внесенными в новый Налоговый кодекс.

В ходе обсуждения налоговой реформы в Парламенте изменения, направленные на обеспечение равных условий для всех организаций, трудоустраивающих людей с инвалидностью, изменены подходы. В частности, по предложениям депутатов в целях применения налоговой льготы по корпоративному подоходному налогу с 2026 года применяется единая доля фонда оплаты труда работников с инвалидностью 51%. То есть ранее действовавшая норма о доле 35% для специализированных организаций, в которых работают люди с инвалидностью по потере слуха, речи, зрения, исключена.

Принятая норма устраняет избирательный подход к налогоплательщикам и расширяет возможности для занятости людей с инвалидностью вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя. При этом льготы по индивидуальному подоходному налогу для самих работников с инвалидностью сохранены в полном объеме. Основная цель нормы — стимулировать работодателей к созданию и сохранению рабочих мест.

Кроме того, впервые в Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности. Если ранее общий порог вычетов для работающих людей с инвалидностью составлял 882 МРП, то в новой редакции эта величина сохранена для лиц с инвалидностью третьей группы. Для работников с инвалидностью первой и второй групп размер вычетов увеличен до 5000 МРП.

 В то же время в государственные органы начали поступать обращения с практическими вопросами применения данной нормы. В частности, если в течение календарного года у работника ухудшается состояние здоровья и инвалидность третьей группы меняется на первую или вторую либо в ситуациях снижения группы инвалидности, возникает вопрос о порядке расчета ИПН за год. В соответствии с пунктом 2 статьи 404 Налогового кодекса, социальные налоговые вычеты применяются в том календарном году, в котором возникло или имелось ранее основание для их применения.

 

 

