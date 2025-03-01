Мелодии родных языков АНК 1 марта 2025 г. 0:00 0 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Доме дружбы Петропавловска состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный к Международному дню родного языка и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. фото АНК СКО Сцена стала местом встречи разных культур, а стихи и песни на языках народов мира звучали как символ дружбы и единства. Мероприятие «Мелодии родных языков», организованное областным польским культурным центром «Коперник», собрало представителей этнокультурных центров региона, известных исполнителей и ценителей литературы. В зале царила атмосфера теплоты и взаимопонимания: гости наслаждались поэтическими и музыкальными номерами на польском, казахском, армянском, белорусском, немецком, татарском, русском и других языках. Программа вечера выдалась на редкость насыщенной и разнообразной. О роли и значении родного языка в жизни каждого этноса говорил профессор Вильнюсского университета Саулюс Нефас. Восторг публики вызвало выступление вокальной группы «Поколение», исполнившей проникновенные польские песни. Музыкальную эстафету продолжили вокальный ансамбль немецкого центра «Видергебурт» и лауреат республиканского конкурса «Азия Дауысы» Муса Султанов. Также представители этнокультурных центров области приняли участие в литературной викторине, читали стихотворения выдающихся поэтов. #АНК #Петропавловск #30-летие #Дом дружбы #Ассамблея народа Казахстана