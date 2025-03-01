Мелодии родных языков

АНК
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Доме дружбы Петропавловска состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный к Международному дню родного языка и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

фото АНК СКО

Сцена стала местом встречи разных культур, а стихи и песни на языках народов мира звучали как символ дружбы и единства. Мероприятие «Мелодии родных языков», организованное областным польским культурным центром «Коперник», собрало представителей этнокультурных центров ре­гиона, известных исполнителей и ценителей литературы. В зале царила атмосфера теплоты и взаимопонимания: гости наслаждались поэтическими и музыкальными номерами на польском, казахском, армянском, белорусском, немецком, татарском, русском и других языках.

Программа вечера выдалась на редкость насыщенной и разнообразной. О роли и значении родного языка в жизни каждого этноса говорил профессор Вильнюсского университета Саулюс Нефас. Восторг публики вызвало выступление вокальной группы «Поколение», исполнившей проникновенные польские песни. Музыкальную эстафету продолжили вокальный ансамбль немецкого центра «Видергебурт» и лауреат республиканского конкурса «Азия Дауысы» Муса Султанов.

Также представители этнокультурных центров области приняли участие в литературной викторине, читали стихо­творения выдающихся поэтов.

#АНК #Петропавловск #30-летие #Дом дружбы #Ассамб­лея народа Казахстана

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