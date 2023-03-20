Мелодии весны

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Флора Левина, Семей

В музее им. семьи Невзоровых в преддверии Наурыза открылась выставка работ воспитанников детской художественной студии под названием «Мелодия весны».

Яркими красками в рисунках юных художников разлилась свежая зелень, побежали ручьи, а степь запестрела алыми тюльпанами. Лучики солнца ласково согревают землю, и вот уже из сугроба показываются первые подснежники. Молодежь ловит свежий ветерок на качелях, появляется дастархан с угощениями, все вокруг расцветает замысловатыми узорами.

Эти сюжеты студийцы воплотили не только карандашами и красками, но и в техниках декоративно-прикладного искусства почти в пятидесяти работах. Многие из них выполнены в традиционных национальных техниках: валяние из войлока, гобелен, плетение циновки шым ши. Есть в экспозиции и аксессуары, выполненные из фетра, бисера, шерсти и кожи.

Выставка студийцев – всегда праздник. В детском взгляде на мир за почти 30 лет мало что изменилось. В середине 1980-х воспитанники областной детской художественной школы № 1 рисовали сюжеты из сказок, и сейчас современные дети вдохновляются сказочными героями. Ребятам все так же интересны цветы, радужный мир детства, игры, танцы, мирное небо над головой, таинственный лес и простор степи. И цвета этих работ поколения NEXT почти не изменились: яркие, соч­ные, полные жизни и радости, надежд на светлое будущее и широкую дорогу во взрослую жизнь.

– Когда в Семее закрыли детскую художественную школу, открытую в 1980 году по инициативе замечательного художника и талантливого педагога Евгения Сухова, музей принял под свое крыло ее педагогов Александра Кирсанова и Маната Тюребаева вместе с их учениками. С тех пор прошло 29 лет, многое за это время изменилось. Музей обрел новый дом, студия развернулась на полную мощь, выйдя за пределы тес­ного помещения, которое когда-то занимала. Мы бесконечно любим наших ребят. Они наши, музейные люди, и мы всегда рады встречам, – рассказала директор музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, заслуженный деятель РК Татьяна Стромская.

Успехами воспитанников студии по праву можно гордиться. Например, в 2019 году студия заняла второе место на международном конкурсе Habitats of the World в Лондоне. Впрочем, и сегодняшняя выставка – тоже успех для каждого юного художника. Ведь их работы «оживают», когда в них отражаются чувства зрителей.

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