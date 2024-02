В Казахстане стали уделять должное внимание науке. И это очень хорошая тенденция. «Во все времена главным ключом к развитию считалась наука», – отметил Глава государства на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК в апреле прошлого года, где были определены дальнейшие приоритеты научно-технологической политики страны.

Бесспорно, за последние годы в науке произошли ощутимые изменения. Сфера стала довольно привлекательной и для молодежи. Выросли объемы финансирования исследований в различных областях, увеличилось количество стажировок в ведущие научные центры мира, чего, к примеру, не было (в таком объеме) лет 10–20 назад. Однако и тогда находились смельчаки, кто задавался большими целями – двигать прогресс, тем самым меняя мир к лучшему путем изу­чения фундаментальных наук и созидания. Одна из них – Дана Мынбаева, профессор в области исследований стратегического человеческого капитала Королевского колледжа Лондона.

– Я работаю с крупными организациями, государственными и национальными компаниями, – рассказывает она. – В основе моей работы – изучение управления самым ценным ресурсом для того, чтобы достичь устойчивого конкурентного преимущества, делая это одновременно с большой долей ответственности.

– Я работаю со стратегией и управлением человеческим капиталом и почти всегда с большими мультинациональными компаниями или государственными организациями крупного масштаба. Несмотря на то что я много лет живу за границей, в своей работе всегда ищу возможности затронуть вопросы, связанные с Казахстаном.

К примеру, в моем списке есть несколько статей, в которых упоминается моя Родина. Так, буквально недавно вышла моя статья о коммодификации знаний, где я использовала данные о Казахстане, и позже она была принята к публикации в журнале International Journal of Emerging Markets, – продолжает профессор.

К слову, Дана Мынбаева также является доктором философии (PhD) в области экономики и делового администрирования (Копенгагенская школа бизнеса, 2004), имеет степень Мaster of business administration (MBA, КИМЭП, 1996). А родилась она в Алматы, и немногим известно, что первым дипломом будущего профессора стал диплом Карагандинского политехнического института (КарПИ) по специальности «горный инженер» (1993).

– Когда отца по работе перевели в Караганду, мы из Алматы переехали в город шахтеров. Там я окончила среднюю школу № 93, а затем Карагандинский политехнический институт. Время было тогда очень сложное. Начало 90-х – развал Советского Союза. Закрывались шахты, повсюду безработица. Устроиться на работу по специальности было прак­тически невозможно, а женщине найти работу горного инженера казалось вообще чем-то на грани фантастики, – вспоминает Дана Бахтияровна.

Или пан, или пропал!

В поисках заработка девушке приходилось подрабатывать по ночам на станции скорой помощи, мыть машины по утрам, а по вечерам – офисы. Юная Дана бралась за любую работу, потому что полученный диплом в КарПИ так и остался невостребованным. Успокаивало только то, что тогда практически все были в подобном положении.

– Устроиться работать по специальности никак не получалось, и я решила не терять времени и окончила бухгалтерские курсы. Но и после них меня не брали на работу: никто не желал принимать молодую девчонку без опыта на такую ответственную позицию. Отказов было много, – вспоминает Дана Мынбаева. – Однажды, осенью 1993 года, я услышала по радио объявление, что Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (КИМЭП) в Алматы осуществляет набор по программе, где преподавали на английском языке иностранные преподаватели. В голове молние­носно мелькнула мысль: «Да!» Но было две проблемы: первая – я не знала английского, а вторая еще банальнее – у меня не было денег. Год обучения тогда стоил 300 долларов...

Но наша собеседница оказалась не из тех, кто готов мириться с обстоятельствами, вынуждаю­щими отказаться от мечты. Желание учиться в одном из престижных вузов страны подстегнуло юную леди предпринять все возможные действия: выучить мало-мальски английский и собрать немыслимую по тем временам сумму денег.

– Кто-то подарил мне кассетник с наушниками. В библиотеке я нашла кассеты для занятий английским языком, дополнительно занималась по книгам. Надо сказать, к изучению языка отнеслась вполне серьезно. Оставался второй нерешенный вопрос: где найти такую сумму? В то время ни у кого таких денег не было. В итоге мы с подругой, с которой вместе работали на скорой помощи, решили «выйти» на рынок валют, – улыбается Дана Бахтия­ровна. – Тогда курс валют объявлялся алматинскими банками. Обновленная же информация до карагандинских банков доходила примерно через 12 часов. А поезд из Алматы до Караганды прибывал в течение восьми часов. И мы покупали доллары в Алматы, а на следующее утро продавали их в Караганде. Выручка была маленькая, от силы 5–10 долларов, но, мотаясь туда-сюда, я находила время для прослушивания курса английского языка. К концу февраля я все-таки смогла собрать необходимую сумму и поехала поступать в КИМЭП.

Однако нельзя сказать, что все было гладко. В жизни девушки наступил очередной переломный момент. Во-первых, не хватало знания языка. Во-вторых, если за первый год обучения удалось собрать и внести необходимую сумму, то вопрос с последующим обучением, как нависшая над головой черная туча, оставался пока открытым.

Решив, что риск – дело благородное, Дана осмеливается на новый шаг и открывает свою небольшую фирму, благодаря которой смогла немного подзаработать в течение лета. А уже осенью случилось то, что навсегда предопределило ее дальнейшую судьбу.

Долгий путь в науку

– В сентябре на втором курсе мне предложили работать ассис­тентом профессора. Так началось мое знакомство с наукой, но в тот момент я этого еще не осознавала и была уверена, что буду работать в сфере бизнеса.

В конце последнего семестра в мае 1996 года я нашла в библиотеке книгу «Основы менеджмента» (автора, к сожалению, не помню), в которой был такой раздел «Об управлении человеческими ресурсами». Меня очень заинтересовала эта тема. Это было что-то новое и, как мне тогда показалось, что-то очень важное и малоизученное. С той поры, можно сказать, я и работаю с самым интересным организационным капиталом – человеческими ресурсами, – говорит профессор Королевского колледжа Лондона.

К концу выпускных экзаменов начали поступать первые предложения по работе. Так, ей предложили серьезную позицию в компании «Уркер Косметик» – одной из первых парфюмерно-косметических фабрик в Казахстане. Дана почти согласилась, пока не узнала о возможности продолжить обучение за рубежом.

– Президент и основатель компании «Уркер Косметик» предложил мне должность вице-президента управления человеческими ресурсами. И тут от сокурсников я узнаю, что Датская консалтинговая фирма предлагает обучение по программе, готовящей местных преподавателей. В то время КИМЭП поддерживался европейским обществом EU TACIS и несколькими американскими фондами, которые оказывали поддержку иностранным преподавателям с последующим замещением местных кадров. Так я попала к ним на интервью и встала перед серьезным выбором: либо пойти работать на высоко­опла­чиваемую работу, либо продолжить учебу и, получив степень PhD, остаться в КИМЭПе уже в качестве преподавателя, – продолжает Дана Мынбаева.

Последним и веским доводом в этой истории стало напутствие отца Даны. Профессор органической химии Бахтияр Ордабекович Мынбаев посоветовал дочери продолжить постигать азы науки.

– Мой отец тогда сказал: «Дана, ты всегда можешь стать вице-президентом по управлению человеческими ресурсами, а вот сделать PhD в западном университете удается не всем». А для меня было очень важно его мнение. Так я присоединилась к Программе развития местных преподавателей КИМЭП. Нас было шесть человек, и сразу пос­ле выпускного мы все, как говорится, запаковав свою жизнь в несколько чемоданов, улетели в Копенгаген на нашу первую программу развития, – говорит собеседница.

С тех пор наука прочно и навсегда вошла в жизнь Даны Мынбаевой. По ее словам, еще в детстве она всегда хотела стать учителем. Это была ее постоян­ная роль в детских играх, которая в итоге реализовалась в действительности. И впереди оказалось еще множество покоренных ею вершин.

– Между 1996 и 2000 годами мы очень много времени проводили в Европе, учились в университетах, потом возвращались в КИМЭП преподавать. То есть все эти четыре года мы жили между Европой и Казахстаном. В 1999-м я поступила на преддок­торантуру HEC Paris (Франция). В конце первого года была возможность поступить на полную программу докторского образования в HEC, но для этого нужно было знать французский, а я только выучила английский, – смеется Дана Бахтияровна. – И тут мой друг Жанат Сыздыков, который и сейчас работает в КИМЭПе, прислал мне ссылку на позицию PhD, объявленную Копенгагенской школой бизнеса (Copenhagen Business Scholl). В итоге все, что было собрано и сделано в Париже, я отправила в Копенгаген.

И в августе 2000 года Дана поехала покорять Данию. Девушке предложили трехгодичный контракт, и будущий профессор переехала в Копенгаген.

О долге и об ответственности

Сегодня Дана Мынбаева активно преподает в программе повышения квалификации для руководящего состава в различных европейских бизнес-школах. Ранее доктор Мынбаева преподавала в Дании, Австрии, Венгрии, Казахстане, России, Литве, Кыргызстане, Финляндии и Германии и занимала визитные исследовательские долж­ности в ведущих вузах Ирландии, Авст­ралии и Канады.

– С точки зрения образования я преподаю курсы на уровне магистратуры, программы Еxecutive МВА, а также программы корпоративного обучения в Королевском колледже Лондона (King’s College London), где работаю на полном контракте. У меня еще 20% контракта в Копенгагенской школе бизнеса (Copenhagen Business Scholl), а также я являюсь ассоциированным преподавателем в Лондонской школе бизнеса (London Business School), где веду краткосрочные корпоративные курсы по навыкам управления высококвалифицированными сотрудниками. Есть у меня еще свой консалтинговый бизнес Nordic Human Capital Advisory, в рамках которого я сотрудничаю с крупными компаниями по анализу человеческого капитала, – уточняет профессор.

Кроме того, Дана Мынбаева является членом Академии международного бизнеса (Academy of International Business), она обладатель нескольких национальных и международных наград за научные достижения, в том числе престижной премии JIBS Decade Award (2013). Параллельно с основной работой на известного в научных кругах Европы ученого возложены полномочия заместителя редактора престижного международного журнала Academy of Management Review.

На вопрос, что хотелось бы пожелать молодому поколению казахстанских ученых или какой месседж адресовать им, Дана Бахтияровна ответила: «Для достижения больших целей в будущем очень важно знать свое прошлое, помнить всегда, откуда ты родом и свои корни».

– Я жила в разных странах, а последние 23 года в Дании, и этот опыт жизни, считаю, научил меня важному – чувству ответственности, которую каждый член общества несет перед людьми и страной. Я выросла в те времена, когда история переписывалась, а наука и образование были частью политических игр. Молодые казахстанцы должны это знать и не допускать подобного. Что касается корней, хочу сказать, что, начиная с моих дедушек и бабушек, вся семья Мынбаевых и Оспановых, можно сказать, стоит за моим успехом, – говорит она.

По словам Даны Мынбаевой, в ее жилах течет кровь генералов, защитников Отечества, педагогов, государственных служащих, людей, которые верой и правдой служили стране всю свою жизнь.

– Мой брат Данияр Бахтияр­улы Мынбаев посвятил себя государственной службе, вырастив не одно поколение молодых талантов, которые под флагом Казахстана завоевывают спортивные титулы на международных аренах. Они напоминают мне каждый день значение долга и ответственности. В моем кабинете фото­графии моих родителей, бабушек и дедушек тоже будто напоминают о том, откуда я и почему я здесь. Благодаря их помощи и поддерж­ке я смогла чего-то добиться, – заключила профессор Королевского колледжа Лондона.

Сегодня ей принадлежат более 70 опубликованных статей в международных рецензируемых журналах и многочисленные доклады. Исследования профессора Мынбаевой в области стратегического управления человеческими ресурсами пуб­ликовались в таких ведущих международных журналах, как Academy of Management Review, Journal of International Business Studies, Journal of Management Studies, Human Resource Management и других. И, как признается сама Дана Бахтия­ровна, скорее, это реальный результат усилий, а не просто исполнившаяся мечта.

– Мечта – это такое большое слово… – немного поразмыслив, дополнила наша героиня. – У меня определенно есть твердое желание – не откатываться назад. Этому научила меня моя мама, Жибек Габдулловна Оспанова. Она мой идеал и светило, она ведет меня по жизни. Я до сих пор помню, как было трудно в начале 90-х. Как болела моя спина после уборки помещений, как гиперинфляция буквально сжирала и без того небольшие деньги, заработанные за месяц тяжелого труда. Мне тогда было 23 года, и я тогда приняла самое ответственное решение в своей жизни – изменить ее раз и навсегда!