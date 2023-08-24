Токаев предложил объединить усилия ШОС и БРИКС

Казахстан намерен использовать свое председательство в ШОС для ее преобразования в более эффективную организацию. С таким заявлением выступил президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс», проходящего в рамках 15-го саммита БРИКС, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

«Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на вызовы, которые стоят перед нами. За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне», – заявил президент.

Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, Токаев предложил объединить усилия по некоторым ключевым направлениям.

«Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка. Партнеры по БРИКС и «БРИКС Плюс» могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо», – считает глава государства.

По его словам, необходимо объединить наработки стран ШОС, БРИКС и «БРИКС Плюс» в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что в следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации.

«Я рад пригласить партнеров по «БРИКС Плюс» принять активное участие в этом важном мероприятии. Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к нам в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север – Юг и Восток – Запад. Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу «Пояс и путь», открывает ценные перспективы торгового сотрудничества», – сказал президент.

Он отметил, что такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала регионов.